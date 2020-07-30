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Незваный гость

Незваный гость

Страна:
Южная Корея, 2020
 
Премьера:
в РФ 06.08.2020
 
Режиссер:
Сон Вон-пхён
  
Актеры:
Ким Му-ёль, Сон Джи-хё, Е Су-джон, Чхве Сан-хун, Пак Мин-ха, Хо Джун-сок, Со Хи-джон, Ли Джэ-ён, Ли Хэ-ун, Чан Сон-юн
  
Жанр:
мистика, триллер
  
Продолжительноcть:
102 мин
  
Бюджет:
$5 300 000,00
  
Сбор в мире:
$3 855 376,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,19
          
 

Успешный архитектор Со Джин в детстве потерял младшую сестру. Он так и не сумел пережить эту травму и даже построил точную копию дома, в котором раньше жила семья. Спустя 25 лет девушка неожиданно возвращается, но ей рады все, кроме брата. Со Джина терзают сомнения: та ли она, за кого себя выдает? И что ей нужно, если не деньги?

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Сегодня
22:20 Алмаз Синема
Завтра
22:20 Алмаз Синема
8 августа, суббота
22:20 Алмаз Синема
9 августа, воскресенье
22:20 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Летняя Киновечеринка
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22 августа, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Дора
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12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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