Незваный гость
Страна:
Южная Корея, 2020
Премьера:
в РФ 06.08.2020
Режиссер:
Сон Вон-пхён
Актеры:
Ким Му-ёль, Сон Джи-хё, Е Су-джон, Чхве Сан-хун, Пак Мин-ха, Хо Джун-сок, Со Хи-джон, Ли Джэ-ён, Ли Хэ-ун, Чан Сон-юн
Жанр:
мистика, триллер
Продолжительноcть:
102 мин
Бюджет:
$5 300 000,00
Сбор в мире:
$3 855 376,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,19
Успешный архитектор Со Джин в детстве потерял младшую сестру. Он так и не сумел пережить эту травму и даже построил точную копию дома, в котором раньше жила семья. Спустя 25 лет девушка неожиданно возвращается, но ей рады все, кроме брата. Со Джина терзают сомнения: та ли она, за кого себя выдает? И что ей нужно, если не деньги?
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31 октября, суббота 12:00
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12 сентября, суббота 18:00
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