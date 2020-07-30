Незваный гость

Страна: Южная Корея, 2020

Премьера: в РФ 06.08.2020

Режиссер: Сон Вон-пхён

Актеры: Ким Му-ёль, Сон Джи-хё, Е Су-джон, Чхве Сан-хун, Пак Мин-ха, Хо Джун-сок, Со Хи-джон, Ли Джэ-ён, Ли Хэ-ун, Чан Сон-юн

Жанр: мистика, триллер

Продолжительноcть: 102 мин

Бюджет: $5 300 000,00

Сбор в мире: $3 855 376,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,19

Успешный архитектор Со Джин в детстве потерял младшую сестру. Он так и не сумел пережить эту травму и даже построил точную копию дома, в котором раньше жила семья. Спустя 25 лет девушка неожиданно возвращается, но ей рады все, кроме брата. Со Джина терзают сомнения: та ли она, за кого себя выдает? И что ей нужно, если не деньги?