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Lemium

Lemium

22 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет акустический концерт группы Lemium.

Мрачно-романтичный дуэт из подмосковного Серпухова, покоривший сердца туляков на фестивале OKTAVA MUSIC FEST-2022.

Lemium играет в стилях поп-рок и инди, сочетая мелодичность гитары с живыми и электронными инструментами. Их музыка исследует концепты боли, любви и взросления, создавая уникальную атмосферу.

  • Женя — романтик с голосом, полным нежности и легкости;
  • Леша — бунтарь, чьи мотивы окутаны мраком и драйвом.


Недавно группа выпустила новый музыкальный альбом и готова представить его в Туле! 

Стоимость: от 400 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
22 февраля 2025, суббота
19:00
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