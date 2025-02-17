22 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет акустический концерт группы Lemium.



Мрачно-романтичный дуэт из подмосковного Серпухова, покоривший сердца туляков на фестивале OKTAVA MUSIC FEST-2022.



Lemium играет в стилях поп-рок и инди, сочетая мелодичность гитары с живыми и электронными инструментами. Их музыка исследует концепты боли, любви и взросления, создавая уникальную атмосферу.

Женя — романтик с голосом, полным нежности и легкости;

Леша — бунтарь, чьи мотивы окутаны мраком и драйвом.



Недавно группа выпустила новый музыкальный альбом и готова представить его в Туле!



Стоимость: от 400 руб.