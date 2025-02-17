Lemium
22 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет акустический концерт группы Lemium.
Мрачно-романтичный дуэт из подмосковного Серпухова, покоривший сердца туляков на фестивале OKTAVA MUSIC FEST-2022.
Lemium играет в стилях поп-рок и инди, сочетая мелодичность гитары с живыми и электронными инструментами. Их музыка исследует концепты боли, любви и взросления, создавая уникальную атмосферу.
- Женя — романтик с голосом, полным нежности и легкости;
- Леша — бунтарь, чьи мотивы окутаны мраком и драйвом.
Недавно группа выпустила новый музыкальный альбом и готова представить его в Туле!
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
22 февраля 2025, суббота
19:00
13 - 23 февраля
26 мая - 1 марта 2024
27 февраля, четверг 00:00
1 октября - 22 февраля 2023
29 декабря - 26 февраля 2024
22 - 23 февраля