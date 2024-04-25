Неприличные гости

Премьера: 25.04.2024

Режиссер: Гога Мамаджанян

Актеры: Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 82 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.50

Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платеж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые соседи с предложением совместно заняться сексом. Виктор и Ольга отказываются, затем соглашаются, снова отказываются — и вроде бы инцидент исчерпан, но к ним уже приехала третья пара, постоянные «близкие друзья» соседей сбоку.