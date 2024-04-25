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Неприличные гости

Неприличные гости

Премьера:
25.04.2024
 
Режиссер:
Гога Мамаджанян
  
Актеры:
Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
82 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.50
 
 

Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платеж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые соседи с предложением совместно заняться сексом. Виктор и Ольга отказываются, затем соглашаются, снова отказываются — и вроде бы инцидент исчерпан, но к ним уже приехала третья пара, постоянные «близкие друзья» соседей сбоку.

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