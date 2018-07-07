Небоскреб
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 12.07.2018
Режиссер:
Роусон Маршалл Тербер
Актеры:
Дуэйн Джонсон, Пабло Шрайбер, Нив Кэмпбелл, Роланд Меллер, Кевин Рэнкин, Байрон Манн
Жанр:
боевик, экшен, семейный
Продолжительноcть:
103 мин
Уилл Форд — бывший руководитель группы спасения заложников ФБР и по совместительству ветеран войн, нынче занимающийся оценкой уровня безопасности небоскребов. Однажды Форда отправляют в командировку в Китай, где он обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное в мире здание объято пламенем, причем в произошедшем тут же обвиняют самого Уилла. Теперь герой находится в бегах, и ему во что бы то ни стало нужно найти настоящих виновных, вернуть себе доброе имя, а также спасти своих жену и детей, оказавшихся на верхних этажах горящего небоскреба.
Сегодня
Завтра
14 июля, суббота
15 июля, воскресенье
16 июля, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:00
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05 3D
|ДКЖкино
|12:15
|Киносити
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Киносити
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Киносити
|15:45
|Алмаз Синема
|15:55 3D
|ДКЖкино
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:25 3D
|Киносити
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:00 3D
|Алмаз Синема
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Киносити
|19:40 3D
|ДКЖкино
|20:00
|Октябрь
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00 3D
|Алмаз Синема
|21:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Алмаз Синема
|22:00 3D
|Киносити
|22:05
|Октябрь
|22:40 3D
|Синема Стар
|22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
|23:25
|Киносити
|23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Октябрь
17 июля, вторник
|10:10
|Киносити
|10:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:00
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05 3D
|ДКЖкино
|12:15
|Киносити
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Киносити
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Киносити
|15:45
|Алмаз Синема
|15:55 3D
|ДКЖкино
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:25 3D
|Киносити
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Алмаз Синема
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Киносити
|19:40 3D
|ДКЖкино
|20:00
|Октябрь
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00 3D
|Алмаз Синема
|21:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Алмаз Синема
|22:00 3D
|Киносити
|22:05
|Октябрь
|22:40 3D
|Синема Стар
|22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
|23:25
|Киносити
|23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Октябрь
18 июля, среда
|10:10
|Киносити
|10:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:00
|Киносити
|11:25 3D
|ДКЖкино
|11:30
|Октябрь
|11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:15
|Киносити
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Киносити
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Киносити
|15:15 3D
|ДКЖкино
|15:45
|Алмаз Синема
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:25 3D
|Киносити
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Алмаз Синема
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Киносити
|20:00
|Октябрь
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10 3D
|ДКЖкино
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00 3D
|Алмаз Синема
|21:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Алмаз Синема
|22:00 3D
|Киносити
|22:05
|Октябрь
|22:40 3D
|Синема Стар
|22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
|23:25
|Киносити
|23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Октябрь
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:25
15:45
3D 19:00
3D 21:00
21:55
|ДКЖкино
|
3D 12:05
3D 15:55
3D 19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
3D 12:35
14:00
3D 14:35
3D 16:35
17:40
3D 18:35
3D 20:35
3D 22:35
|Киносити
|
10:10
11:00
12:15
14:20
15:10
16:25
3D 17:25
18:40
19:20
20:50
3D 22:00
23:00
23:25
|Октябрь
|
11:30
20:00
22:05
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
3D 17:00
18:25
19:15
20:40
3D 21:30
22:55
23:45
3D 00:25
|Синема Стар
|
3D 19:00
3D 22:40
|Союз (Алексин)
|
10:05
13:50
3D 19:25
3D 22:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:25
15:45
3D 19:00
3D 21:00
21:55
|ДКЖкино
|
3D 12:05
3D 15:55
3D 19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
3D 12:35
14:00
3D 14:35
3D 16:35
17:40
3D 18:35
3D 20:35
3D 22:35
|Киносити
|
10:10
11:00
12:15
14:20
15:10
16:25
3D 17:25
18:40
19:20
20:50
3D 22:00
23:00
23:25
|Октябрь
|
11:30
20:00
22:05
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:40
3D 12:30
13:55
14:45
16:10
3D 17:00
18:25
19:15
3D 20:00
20:40
3D 21:30
22:55
23:45
3D 00:25
|Синема Стар
|
3D 19:00
3D 22:40
3D 00:00
|Союз (Алексин)
|
10:05
13:50
3D 19:25
3D 22:45
14 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:25
15:45
3D 19:00
3D 21:00
21:55
|ДКЖкино
|
3D 12:05
3D 15:55
3D 19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
3D 12:35
14:00
3D 14:35
3D 16:35
17:40
3D 18:35
3D 20:35
3D 22:35
|Киносити
|
10:10
11:00
12:15
14:20
15:10
16:25
3D 17:25
18:40
19:20
20:50
3D 22:00
23:00
23:25
01:30
|Октябрь
|
11:30
20:00
22:05
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:40
3D 12:30
13:55
14:45
16:10
3D 17:00
18:25
19:15
3D 20:00
20:40
3D 21:30
22:55
23:45
3D 00:25
|Синема Стар
|
3D 19:00
3D 22:40
3D 00:00
|Союз (Алексин)
|
10:05
13:50
3D 19:25
3D 22:45
15 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:25
15:45
3D 19:00
3D 21:00
21:55
|ДКЖкино
|
3D 12:05
3D 15:55
3D 19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
3D 12:35
14:00
3D 14:35
3D 16:35
17:40
3D 18:35
3D 20:35
3D 22:35
|Киносити
|
10:10
11:00
12:15
14:20
15:10
16:25
3D 17:25
18:40
19:20
20:50
3D 22:00
23:00
23:25
01:30
|Октябрь
|
11:30
20:00
22:05
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:40
3D 12:30
13:55
14:45
16:10
3D 17:00
18:25
19:15
3D 20:00
20:40
3D 21:30
22:55
23:45
|Синема Стар
|
3D 19:00
3D 22:40
3D 00:00
|Союз (Алексин)
|
10:05
13:50
3D 19:25
3D 22:45
16 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:25
15:45
3D 19:00
3D 21:00
21:55
|ДКЖкино
|
3D 12:05
3D 15:55
3D 19:40
|Киносити
|
10:10
11:00
12:15
14:20
15:10
16:25
3D 17:25
18:40
19:20
20:50
3D 22:00
23:00
23:25
|Октябрь
|
11:30
20:00
22:05
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:40
3D 12:30
13:55
14:45
16:10
3D 17:00
18:25
19:15
3D 20:00
20:40
3D 21:30
22:55
23:45
|Синема Стар
|
3D 19:00
3D 22:40
17 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
12:25
15:45
3D 19:00
3D 21:00
21:55
|ДКЖкино
|
3D 12:05
3D 15:55
3D 19:40
|Киносити
|
10:10
11:00
12:15
14:20
15:10
16:25
3D 17:25
18:40
19:20
20:50
3D 22:00
23:00
23:25
|Октябрь
|
11:30
20:00
22:05
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:40
3D 12:30
13:55
14:45
16:10
3D 17:00
18:25
19:15
3D 20:00
20:40
3D 21:30
22:55
23:45
|Синема Стар
|
3D 19:00
3D 22:40
18 июля, среда
|Алмаз Синема
|
12:25
15:45
3D 19:00
3D 21:00
21:55
|ДКЖкино
|
3D 11:25
3D 15:15
3D 20:10
|Киносити
|
10:10
11:00
12:15
14:20
15:10
16:25
3D 17:25
18:40
19:20
20:50
3D 22:00
23:00
23:25
|Октябрь
|
11:30
20:00
22:05
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:40
3D 12:30
13:55
14:45
16:10
3D 17:00
18:25
19:15
3D 20:00
20:40
3D 21:30
22:55
23:45
|Синема Стар
|
3D 19:00
3D 22:40