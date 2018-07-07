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Небоскреб

Небоскреб

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 12.07.2018
 
Режиссер:
Роусон Маршалл Тербер
  
Актеры:
Дуэйн Джонсон, Пабло Шрайбер, Нив Кэмпбелл, Роланд Меллер, Кевин Рэнкин, Байрон Манн
  
Жанр:
боевик, экшен, семейный
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

Уилл Форд — бывший руководитель группы спасения заложников ФБР и по совместительству ветеран войн, нынче занимающийся оценкой уровня безопасности небоскребов. Однажды Форда отправляют в командировку в Китай, где он обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное в мире здание объято пламенем, причем в произошедшем тут же обвиняют самого Уилла. Теперь герой находится в бегах, и ему во что бы то ни стало нужно найти настоящих виновных, вернуть себе доброе имя, а также спасти своих жену и детей, оказавшихся на верхних этажах горящего небоскреба.

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17:25 3D Киносити
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18:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Киносити
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19:00 3D Алмаз Синема
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19:25 3D Союз (Алексин)
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20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
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23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:20 Киносити
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14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
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16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
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17:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 3D Киносити
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18:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Алмаз Синема
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20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
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21:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Алмаз Синема
22:00 3D Киносити
22:05 Октябрь
22:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:40 3D Синема Стар
22:45 3D Союз (Алексин)
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:25 Киносити
23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Синема Стар
00:10 Октябрь
00:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, суббота
10:05 Союз (Алексин)
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:30 Октябрь
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 3D ДКЖкино
12:15 Киносити
12:25 Алмаз Синема
12:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Союз (Алексин)
13:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Иллизиум (Новомосковск)
14:20 Киносити
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14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:55 3D ДКЖкино
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 3D Киносити
17:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Алмаз Синема
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:25 3D Союз (Алексин)
19:40 3D ДКЖкино
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Октябрь
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20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
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21:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Алмаз Синема
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22:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:40 3D Синема Стар
22:45 3D Союз (Алексин)
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:25 Киносити
23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Синема Стар
00:10 Октябрь
00:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:30 Киносити
15 июля, воскресенье
10:05 Союз (Алексин)
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:30 Октябрь
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 3D ДКЖкино
12:15 Киносити
12:25 Алмаз Синема
12:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Союз (Алексин)
13:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Иллизиум (Новомосковск)
14:20 Киносити
14:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:55 3D ДКЖкино
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
16:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 3D Киносити
17:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Алмаз Синема
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:25 3D Союз (Алексин)
19:40 3D ДКЖкино
20:00 Октябрь
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 3D Алмаз Синема
21:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Алмаз Синема
22:00 3D Киносити
22:05 Октябрь
22:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:40 3D Синема Стар
22:45 3D Союз (Алексин)
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:25 Киносити
23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Синема Стар
00:10 Октябрь
01:30 Киносити
16 июля, понедельник
10:10 Киносити
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:30 Октябрь
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 3D ДКЖкино
12:15 Киносити
12:25 Алмаз Синема
12:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:55 3D ДКЖкино
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
17:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 3D Киносити
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:00 3D Алмаз Синема
19:00 3D Синема Стар
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:40 3D ДКЖкино
20:00 Октябрь
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 3D Алмаз Синема
21:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Алмаз Синема
22:00 3D Киносити
22:05 Октябрь
22:40 3D Синема Стар
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:25 Киносити
23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Октябрь
17 июля, вторник
10:10 Киносити
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:30 Октябрь
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 3D ДКЖкино
12:15 Киносити
12:25 Алмаз Синема
12:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:45 Алмаз Синема
15:55 3D ДКЖкино
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
17:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 3D Киносити
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Алмаз Синема
19:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:40 3D ДКЖкино
20:00 Октябрь
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 3D Алмаз Синема
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22:05 Октябрь
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22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
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00:10 Октябрь
18 июля, среда
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11:00 Киносити
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14:20 Киносити
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20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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22:00 3D Киносити
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