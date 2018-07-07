Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 12.07.2018

Режиссер: Роусон Маршалл Тербер

Актеры: Дуэйн Джонсон, Пабло Шрайбер, Нив Кэмпбелл, Роланд Меллер, Кевин Рэнкин, Байрон Манн

Жанр: боевик, экшен, семейный

Продолжительноcть: 103 мин

Уилл Форд — бывший руководитель группы спасения заложников ФБР и по совместительству ветеран войн, нынче занимающийся оценкой уровня безопасности небоскребов. Однажды Форда отправляют в командировку в Китай, где он обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное в мире здание объято пламенем, причем в произошедшем тут же обвиняют самого Уилла. Теперь герой находится в бегах, и ему во что бы то ни стало нужно найти настоящих виновных, вернуть себе доброе имя, а также спасти своих жену и детей, оказавшихся на верхних этажах горящего небоскреба.