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Найти... и полюбить

Найти... и полюбить

Страна:
Азербайджан, Германия, 2018
 
Премьера:
в РФ 20.08.2020
 
Режиссер:
Файт Хелмер
  
Актеры:
Мики Манойлович, Дени Лаван, Пас Вега, Чулпан Хаматова, Майя Моргенштерн, Фрэнки Уоллах, Ирмена Чичикова, Боряна Манойлова
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Нурлан — машинист электропоезда. Он водит поезда по до боли знакомому маршруту. Один из перегонов особенно опасен. Буквально на рельсах здесь течёт размеренная жизнь: мужчины играют в нарды, дети в мяч, женщины сушат бельё на верёвках, растянутых аккурат поперёк рельсов. О приближении поезда свистком предупреждает мальчик, но времени у него мало, и поезд то и дело привозит в депо зацепившиеся за него в пути вещи жителей. Нурлан каждый раз добросовестно возвращает их владельцам. Однажды за выступ поезда на полной скорости цепляется лифчик. Нурлан верен себе: он хочет найти его обладательницу — вот только как это сделать, если каждая женщина, к которой он приходит в дом, желает оставить себе и лифчик, и Нурлана?

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Сегодня
20:30 ДКЖ Кино
Завтра
20:30 ДКЖ Кино
23 августа, воскресенье
22:20 ДКЖ Кино
24 августа, понедельник
22:00 ДКЖ Кино
25 августа, вторник
20:30 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
22 августа, суббота 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Усадебное путешествие «Просторы Бежина луга»
29 августа, суббота 09:00
Бежин луг
АнимациЯ
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4 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
Дора
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12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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