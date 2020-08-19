Найти... и полюбить
Страна:
Азербайджан, Германия, 2018
Премьера:
в РФ 20.08.2020
Режиссер:
Файт Хелмер
Актеры:
Мики Манойлович, Дени Лаван, Пас Вега, Чулпан Хаматова, Майя Моргенштерн, Фрэнки Уоллах, Ирмена Чичикова, Боряна Манойлова
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
90 мин
Нурлан — машинист электропоезда. Он водит поезда по до боли знакомому маршруту. Один из перегонов особенно опасен. Буквально на рельсах здесь течёт размеренная жизнь: мужчины играют в нарды, дети в мяч, женщины сушат бельё на верёвках, растянутых аккурат поперёк рельсов. О приближении поезда свистком предупреждает мальчик, но времени у него мало, и поезд то и дело привозит в депо зацепившиеся за него в пути вещи жителей. Нурлан каждый раз добросовестно возвращает их владельцам. Однажды за выступ поезда на полной скорости цепляется лифчик. Нурлан верен себе: он хочет найти его обладательницу — вот только как это сделать, если каждая женщина, к которой он приходит в дом, желает оставить себе и лифчик, и Нурлана?
Сегодня
|20:30
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Завтра
|20:30
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23 августа, воскресенье
|22:20
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24 августа, понедельник
|22:00
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25 августа, вторник
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19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
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29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
29 августа, суббота 09:00
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₽ Билеты: 600 ₽