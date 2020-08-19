Найти... и полюбить

Страна: Азербайджан, Германия, 2018

Премьера: в РФ 20.08.2020

Режиссер: Файт Хелмер

Актеры: Мики Манойлович, Дени Лаван, Пас Вега, Чулпан Хаматова, Майя Моргенштерн, Фрэнки Уоллах, Ирмена Чичикова, Боряна Манойлова

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 90 мин

Нурлан — машинист электропоезда. Он водит поезда по до боли знакомому маршруту. Один из перегонов особенно опасен. Буквально на рельсах здесь течёт размеренная жизнь: мужчины играют в нарды, дети в мяч, женщины сушат бельё на верёвках, растянутых аккурат поперёк рельсов. О приближении поезда свистком предупреждает мальчик, но времени у него мало, и поезд то и дело привозит в депо зацепившиеся за него в пути вещи жителей. Нурлан каждый раз добросовестно возвращает их владельцам. Однажды за выступ поезда на полной скорости цепляется лифчик. Нурлан верен себе: он хочет найти его обладательницу — вот только как это сделать, если каждая женщина, к которой он приходит в дом, желает оставить себе и лифчик, и Нурлана?