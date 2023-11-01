Мульт в кино. Выпуск №162. Смейтесь на здоровье!
Премьера:
04.11.2023
Режиссер:
Алексей Миронов, Роман Сафаров, Анастасия Иванова, Елизавета Рябич, Алексей Игнатов
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
48 минут
В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки расскажут, почему не нужно верить в приметы, Катя и Эф узнают, какие бывают микробы, Тима и Тома расскажут о важности завтракать, в ДиноСити маленький динозаврик устроит настоящий переполох, а «Сказочный патруль» начнут следить за Котом Ученым.
Сегодня
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
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