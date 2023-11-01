Мульт в кино. Выпуск №162. Смейтесь на здоровье!

Премьера: 04.11.2023

Режиссер: Алексей Миронов, Роман Сафаров, Анастасия Иванова, Елизавета Рябич, Алексей Игнатов

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 48 минут

В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки расскажут, почему не нужно верить в приметы, Катя и Эф узнают, какие бывают микробы, Тима и Тома расскажут о важности завтракать, в ДиноСити маленький динозаврик устроит настоящий переполох, а «Сказочный патруль» начнут следить за Котом Ученым.