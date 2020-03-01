Мой друг Мистер Персиваль

Страна: Австралия, 2019

Премьера: в РФ 19.03.2020

Режиссер: Шон Сит

Актеры: Финн Литтл, Джай Кортни, Джеффри Раш, Эрик Томсон, Брэдли Трент Уильямс, Наташа Вэнганин, Ник Лончбери, Эмма Барджери, Тревор Джемисон, Моргана Дейвис

Жанр: приключения, драма, семейный, детский

Продолжительноcть: 99 мин

Бюджет: $15 000 000,00

Сбор в мире: $4 252 706,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,91

Майкл Кингли — успешный бизнесмен на пенсии и счастливый дедушка. Однажды он вынужден вспомнить образы из своего детства, который он провел на спрятанном от внешнего мира побережье. Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана, Мистера Персиваля. Их удивительные приключения и особая связь оказали глубокое влияние на всю его жизнь.