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Мой друг Мистер Персиваль

Мой друг Мистер Персиваль

Страна:
Австралия, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.03.2020
 
Режиссер:
Шон Сит
  
Актеры:
Финн Литтл, Джай Кортни, Джеффри Раш, Эрик Томсон, Брэдли Трент Уильямс, Наташа Вэнганин, Ник Лончбери, Эмма Барджери, Тревор Джемисон, Моргана Дейвис
  
Жанр:
приключения, драма, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
99 мин
  
Бюджет:
$15 000 000,00
  
Сбор в мире:
$4 252 706,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,91
          
 

Майкл Кингли — успешный бизнесмен на пенсии и счастливый дедушка. Однажды он вынужден вспомнить образы из своего детства, который он провел на спрятанном от внешнего мира побережье. Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана, Мистера Персиваля. Их удивительные приключения и особая связь оказали глубокое влияние на всю его жизнь.

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