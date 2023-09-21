Мегаломаньяк. Реинкарнация
Премьера:
21.09.2023
Режиссер:
Карим Уэльхадж
Актеры:
Элина Шумахер, Бенжамен Рамон, Элен Мур, Вим Вилларт, Рафаэла Брюно, Пьер Ниссе, Оливье Пикар, Кантен Ласбазель, Жюли Карроль, Катрин Жандрен
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
101 минута
Спустя почти 30 лет дело жестокого маньяка возобновляется. Возможно ли, что после долгого затишья он опять взялся за старое? Или же породил новых монстров, продолживших серию кровавых убийств? Чтобы выяснить это, предстоит погрузиться в ужасающие семейные тайны.
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