Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 30.07.2020

Режиссер: Дэйв Маклин

Актеры: Конор Берри, Шон Коннери, Гант Роберт Килан, Кит Кларк, Тара Ли

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 91 мин

Ранние 1980-е. Дэйви (яркий дебютант Конор Берри), юнец из шотландского города Данди, пытался стать футболистом — но потерпел фиаско, получив травму. Хорошо, что кроме спорта, в мире есть музыка — Дэйви решается устроить в городе концерт Iron Maden. Это же интереснее, чем вкалывать на заводе, а больших возможностей вступающему в жизнь человеку эра Маргарет Тэтчер не предлагает. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного стартапа приходится обращаться к бандитам... Режиссёр Дэйв Маклин — сам в прошлом концертный промоутер, и без автобиографических деталей «Махинаторы» не обходятся. Фильм Маклин начинает с цитаты из Хантера Томпсона — о том, что в музыкальном бизнесе только воры и сутенёры плавают, каа рыбы в воде, а хорошие парни подыхают, как собаки. Пролог беззастенчиво цитирует «Трейнспоттинг» — Ирвинг Уэлш и Дэнни Бойл определённо, среди кумиров Маклина. И это правильные образцы для подражания.