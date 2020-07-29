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Махинаторы

Махинаторы

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 30.07.2020
 
Режиссер:
Дэйв Маклин
  
Актеры:
Конор Берри, Шон Коннери, Гант Роберт Килан, Кит Кларк, Тара Ли
  
Жанр:
драма, исторический
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Ранние 1980-е. Дэйви (яркий дебютант Конор Берри), юнец из шотландского города Данди, пытался стать футболистом — но потерпел фиаско, получив травму. Хорошо, что кроме спорта, в мире есть музыка — Дэйви решается устроить в городе концерт Iron Maden. Это же интереснее, чем вкалывать на заводе, а больших возможностей вступающему в жизнь человеку эра Маргарет Тэтчер не предлагает. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного стартапа приходится обращаться к бандитам... Режиссёр Дэйв Маклин — сам в прошлом концертный промоутер, и без автобиографических деталей «Махинаторы» не обходятся. Фильм Маклин начинает с цитаты из Хантера Томпсона — о том, что в музыкальном бизнесе только воры и сутенёры плавают, каа рыбы в воде, а хорошие парни подыхают, как собаки. Пролог беззастенчиво цитирует «Трейнспоттинг» — Ирвинг Уэлш и Дэнни Бойл определённо, среди кумиров Маклина. И это правильные образцы для подражания.

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