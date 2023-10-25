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Лукавый

Лукавый

Премьера:
26.10.2023
 
Режиссер:
Уилльям Брент Белл
  
Актеры:
Ральф Айнесон, Таппенс Миддлтон, Мэтт Стоки, Розалинд Марч, Антон Валенси, Алекса Гудолл, Джейн Вуд, Дэвид Ланэм, Роберт Гудман, Марк Хокли, Люк Айнесон, Саймон Бандок
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  

Натуральное хозяйство, дом, окруженный вековыми деревьями, — подлинная мечта уставшей от столицы семьи. Здесь, в уютном городке, где все друг друга знают, они готовятся встретить овеянный легендами языческий праздник. В самый разгар торжества исчезает дочка — но кажется, никто не спешит ее искать. Где-то глубоко в чаще леса оживает черный храм. Днем и ночью там пылают костры, и под шепот верных адептов пробуждается он… Лукавый.

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