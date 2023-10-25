Премьера: 26.10.2023

Режиссер: Уилльям Брент Белл

Актеры: Ральф Айнесон, Таппенс Миддлтон, Мэтт Стоки, Розалинд Марч, Антон Валенси, Алекса Гудолл, Джейн Вуд, Дэвид Ланэм, Роберт Гудман, Марк Хокли, Люк Айнесон, Саймон Бандок

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 104 минуты

Натуральное хозяйство, дом, окруженный вековыми деревьями, — подлинная мечта уставшей от столицы семьи. Здесь, в уютном городке, где все друг друга знают, они готовятся встретить овеянный легендами языческий праздник. В самый разгар торжества исчезает дочка — но кажется, никто не спешит ее искать. Где-то глубоко в чаще леса оживает черный храм. Днем и ночью там пылают костры, и под шепот верных адептов пробуждается он… Лукавый.