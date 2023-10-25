Лукавый
Премьера:
26.10.2023
Режиссер:
Уилльям Брент Белл
Актеры:
Ральф Айнесон, Таппенс Миддлтон, Мэтт Стоки, Розалинд Марч, Антон Валенси, Алекса Гудолл, Джейн Вуд, Дэвид Ланэм, Роберт Гудман, Марк Хокли, Люк Айнесон, Саймон Бандок
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
104 минуты
Натуральное хозяйство, дом, окруженный вековыми деревьями, — подлинная мечта уставшей от столицы семьи. Здесь, в уютном городке, где все друг друга знают, они готовятся встретить овеянный легендами языческий праздник. В самый разгар торжества исчезает дочка — но кажется, никто не спешит ее искать. Где-то глубоко в чаще леса оживает черный храм. Днем и ночью там пылают костры, и под шепот верных адептов пробуждается он… Лукавый.
Сегодня
|
13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
00:10
|Алмаз Синема
|
00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Алмаз Синема
|
00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, воскресенье
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Алмаз Синема
30 октября, понедельник
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Алмаз Синема
31 октября, вторник
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Алмаз Синема
1 ноября, среда
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Алмаз Синема
2 ноября, четверг
|
00:10
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
00:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
19:30
00:45
29 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
18:55
30 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
19:35
31 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
19:35
1 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
19:35
2 ноября, четверг
|Алмаз Синема
|
00:10
19 августа - 1 ноября
2 - 8 ноября
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26 октября - 1 ноября