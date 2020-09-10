Страна: Великобритания, ЮАР, 2020

Премьера: в РФ 17.09.2020

Режиссер: М. Дж. Бассетт

Актеры: Меган Фокс, Филип Уинчестер, Каллиопе Джейн Тейлор, Джессика Саттон, Ли-Энн Либенберг, Брэндон Оре, Адам Дикон, Сисанда Хэнна, Грег Крик, Кеннет Фок

Жанр: боевик

Продолжительноcть: 105 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,39

Саманта возглавляет команду наемников, которая отправляется в Африку, чтобы спасти похищенную дочь местного губернатора. Но когда операция срывается, команда оказывается в самом сердце африканской пустыни, а по следам за ними идут не только похитители, но и разъяренные львы.