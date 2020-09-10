Львица
Страна:
Великобритания, ЮАР, 2020
Премьера:
в РФ 17.09.2020
Режиссер:
М. Дж. Бассетт
Актеры:
Меган Фокс, Филип Уинчестер, Каллиопе Джейн Тейлор, Джессика Саттон, Ли-Энн Либенберг, Брэндон Оре, Адам Дикон, Сисанда Хэнна, Грег Крик, Кеннет Фок
Жанр:
боевик
Продолжительноcть:
105 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,39
Саманта возглавляет команду наемников, которая отправляется в Африку, чтобы спасти похищенную дочь местного губернатора. Но когда операция срывается, команда оказывается в самом сердце африканской пустыни, а по следам за ними идут не только похитители, но и разъяренные львы.
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19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
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