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Космическое приключение

Космическое приключение

Страна:
Китай, 2017
 
Премьера:
в РФ 12.06.2019
 
Режиссер:
Ли Лиань
  
Актеры:
Кейт Хиггинс, Коллин О’Шонесси, Элисон Ли Розенфельд, Том Уэйлэнд
  
Жанр:
мультфильм, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Когда-то планета Кеплер напоминала цветущий сад, но все изменилось из-за землян, которые почти полностью уничтожили лес Кар-Лало, знаменитый на всю галактику как источник супер-энергии. Теперь планета обречена на вымирание.Но Аксель, Джоно и Гага, три отважных ребёнка с планеты Кеплер, хотят возродить жизнь на своей пустынной планете, следуя древней легенде о потерянном оазисе Кар-Лало. Во главе с Акселем друзьям предстоит сразиться со злыми землянами, гигантскими космическими кораблями и разрушительными роботами. Они отправятся в жерло вулкана, чтобы достать последнее семя Кар-Лало и попытаться спасти планету.

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Сегодня
10:00 Алмаз Синема
Завтра
10:10 Киносити
13:45 Киносити
14 июня, пятница
10:10 Киносити
13:45 Киносити
15 июня, суббота
10:10 Киносити
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16 июня, воскресенье
10:10 Киносити
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17 июня, понедельник
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