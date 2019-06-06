Космическое приключение
Страна:
Китай, 2017
Премьера:
в РФ 12.06.2019
Режиссер:
Ли Лиань
Актеры:
Кейт Хиггинс, Коллин О’Шонесси, Элисон Ли Розенфельд, Том Уэйлэнд
Жанр:
мультфильм, семейный, детский
Продолжительноcть:
90 мин
Когда-то планета Кеплер напоминала цветущий сад, но все изменилось из-за землян, которые почти полностью уничтожили лес Кар-Лало, знаменитый на всю галактику как источник супер-энергии. Теперь планета обречена на вымирание.Но Аксель, Джоно и Гага, три отважных ребёнка с планеты Кеплер, хотят возродить жизнь на своей пустынной планете, следуя древней легенде о потерянном оазисе Кар-Лало. Во главе с Акселем друзьям предстоит сразиться со злыми землянами, гигантскими космическими кораблями и разрушительными роботами. Они отправятся в жерло вулкана, чтобы достать последнее семя Кар-Лало и попытаться спасти планету.
Сегодня
|10:00
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Сегодня
|Алмаз Синема
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10:00
Завтра
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10:10
13:45
14 июня, пятница
|Киносити
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10:10
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15 июня, суббота
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10:10
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16 июня, воскресенье
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17 июня, понедельник
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10:10
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18 июня, вторник
|Киносити
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10:10
13:45