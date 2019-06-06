Космическое приключение

Страна: Китай, 2017

Премьера: в РФ 12.06.2019

Режиссер: Ли Лиань

Актеры: Кейт Хиггинс, Коллин О’Шонесси, Элисон Ли Розенфельд, Том Уэйлэнд

Жанр: мультфильм, семейный, детский

Продолжительноcть: 90 мин

Когда-то планета Кеплер напоминала цветущий сад, но все изменилось из-за землян, которые почти полностью уничтожили лес Кар-Лало, знаменитый на всю галактику как источник супер-энергии. Теперь планета обречена на вымирание.Но Аксель, Джоно и Гага, три отважных ребёнка с планеты Кеплер, хотят возродить жизнь на своей пустынной планете, следуя древней легенде о потерянном оазисе Кар-Лало. Во главе с Акселем друзьям предстоит сразиться со злыми землянами, гигантскими космическими кораблями и разрушительными роботами. Они отправятся в жерло вулкана, чтобы достать последнее семя Кар-Лало и попытаться спасти планету.