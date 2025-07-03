Не одна дома-2
Премьера:
03.07.2025
Режиссер:
Митрий Семенов-Алейников
Актеры:
Милана Хаметова, Давид Манукян, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Сергей Пукита, Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин, Дмитрий Колчин, Андрей Пынзару, Александр Абрамович
Жанр:
Комедия
Возрастные ограничения:
6+
Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее... Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев!
Сегодня
Завтра
5 июля, суббота
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Синема Стар
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июля, воскресенье
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Синема Стар
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, понедельник
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Синема Стар
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, вторник
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Синема Стар
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, среда
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
|Синема Стар
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Синема Стар
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Люксор Тула
|
11:00
13:10
15:20
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:35
14:55
17:15
19:35
21:55
|Синема Стар
|
12:50
16:50
Завтра
|Люксор Тула
|
11:00
13:10
15:20
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:35
14:55
17:15
19:35
21:55
|Синема Стар
|
12:50
16:50
5 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:35
14:55
17:15
19:35
21:55
|Синема Стар
|
12:50
16:50
6 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:35
14:55
17:15
19:35
21:55
|Синема Стар
|
12:50
16:50
7 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:35
14:55
17:15
19:35
21:55
|Синема Стар
|
12:50
16:50
8 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:35
14:55
17:15
19:35
21:55
|Синема Стар
|
12:50
16:50
9 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:35
14:55
17:15
19:35
21:55
|Синема Стар
|
12:50
16:50
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