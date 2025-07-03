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Не одна дома-2

Не одна дома-2

Премьера:
03.07.2025
 
Режиссер:
Митрий Семенов-Алейников
  
Актеры:
Милана Хаметова, Давид Манукян, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Сергей Пукита, Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин, Дмитрий Колчин, Андрей Пынзару, Александр Абрамович
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее... Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев!

Сегодня
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Люксор Тула
16:50
Синема Стар
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Люксор Тула
16:50
Синема Стар
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 июля, суббота
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Стар
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Стар
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июля, воскресенье
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Стар
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Стар
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, понедельник
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Стар
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Стар
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, вторник
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Стар
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Стар
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, среда
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Стар
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Стар
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Девочка, покорившая время
6 июля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 5 июля 2024
Майский
Гонка
6 июля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Смерть в лифте
26 июня - 3 июля
Алмаз Синема
Край вдохновения
16 января - 4 июля
Люксор Тула
Материалистка
19 июня - 4 июля
Люксор Тула
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