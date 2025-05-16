Страна: Япония

Премьера: 26.06.2025

Режиссер: Кацухиро Отомо

Жанр: Анимационный, Боевик, Аниме, Драматический

Продолжительноcть: 124 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.10

В 1988 году в Токио произошел загадочный взрыв, ставший началом Третьей мировой войны. Спустя 31 год на руинах вырос Нео-Токио — мегаполис, погрязший в насилии, протестах и религиозных культах. Байкер-подросток Тэцуо внезапно обретает сверхъестественные способности, угрожающие всему городу. Его друг Канэда втягивается в опасную гонку за правдой, скрытой за военными экспериментами, и сталкивается с тайной, имя которой — Акира…