Акира
Страна:
Япония
Премьера:
26.06.2025
Режиссер:
Кацухиро Отомо
Жанр:
Анимационный, Боевик, Аниме, Драматический
Продолжительноcть:
124 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
7.10
В 1988 году в Токио произошел загадочный взрыв, ставший началом Третьей мировой войны. Спустя 31 год на руинах вырос Нео-Токио — мегаполис, погрязший в насилии, протестах и религиозных культах. Байкер-подросток Тэцуо внезапно обретает сверхъестественные способности, угрожающие всему городу. Его друг Канэда втягивается в опасную гонку за правдой, скрытой за военными экспериментами, и сталкивается с тайной, имя которой — Акира…
Сегодня
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
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