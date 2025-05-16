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Акира

Акира

Страна:
Япония
 
Премьера:
26.06.2025
 
Режиссер:
Кацухиро Отомо
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Аниме, Драматический
  
Продолжительноcть:
124 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

В 1988 году в Токио произошел загадочный взрыв, ставший началом Третьей мировой войны. Спустя 31 год на руинах вырос Нео-Токио — мегаполис, погрязший в насилии, протестах и религиозных культах. Байкер-подросток Тэцуо внезапно обретает сверхъестественные способности, угрожающие всему городу. Его друг Канэда втягивается в опасную гонку за правдой, скрытой за военными экспериментами, и сталкивается с тайной, имя которой — Акира…

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