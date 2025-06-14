Мульт в кино. Выпуск №183. Летние затеи
Премьера:
14.06.2025
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
44 минуты
Возрастные ограничения:
0+
В новом выпуске «Мульт в кино» Ми-ми-мишки придумывают увлекательную игру, Катя и Эф отправляются в путешествие в поисках настоящей красоты, а Кошечки-собачки расследуют загадочное исчезновение Викки. Все это — а также новые серии мультсериалов «Волшебная кухня», «Черепашки» и «Ник-изобретатель» — ждет вас на большом экране!
16 июня, понедельник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, вторник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
17 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
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