Мульт в кино. Выпуск №183. Летние затеи

Премьера: 14.06.2025

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 44 минуты

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» Ми-ми-мишки придумывают увлекательную игру, Катя и Эф отправляются в путешествие в поисках настоящей красоты, а Кошечки-собачки расследуют загадочное исчезновение Викки. Все это — а также новые серии мультсериалов «Волшебная кухня», «Черепашки» и «Ник-изобретатель» — ждет вас на большом экране!