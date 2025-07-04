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Гачиакута

Гачиакута

Премьера:
04.07.2025
 
Режиссер:
Фумихико Суганума
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение, Аниме, Фэнтези, Драматический
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Мальчик по имени Рудо живет в трущобах города, где бедняки с трудом сводят концы с концами под гнетом богачей, которые живут роскошной жизнью и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». И вот однажды его ложно обвиняют в убийстве и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в Бездну. Там, внизу, мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, Рудо придется овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Уборщики, которые сражаются с огромными мусорными тварями Бездны!

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Касса
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