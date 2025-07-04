Гачиакута
Премьера:
04.07.2025
Режиссер:
Фумихико Суганума
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение, Аниме, Фэнтези, Драматический
Возрастные ограничения:
18+
Мальчик по имени Рудо живет в трущобах города, где бедняки с трудом сводят концы с концами под гнетом богачей, которые живут роскошной жизнью и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». И вот однажды его ложно обвиняют в убийстве и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в Бездну. Там, внизу, мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, Рудо придется овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Уборщики, которые сражаются с огромными мусорными тварями Бездны!
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июля, воскресенье
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, понедельник
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, вторник
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, среда
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
6 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
7 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
8 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
9 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
6 июля, воскресенье 00:00
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