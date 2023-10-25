Кошки-мышки
Премьера:
26.10.2023
Режиссер:
Сюзанна Фогель
Актеры:
Эмилия Джонс, Николас Браун, Джералдина Висванатхан, Изабелла Росселлини, Хоуп Дэвис, Кристофер Шайер, Лиза Коши, Джош Андерс Ривера, Мелисса Леман, Айзек Пауэлл
Жанр:
Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
128 минут
Застенчивая студентка Марго все свободное время проводит на учебе или на рутинной работе в арт-кинотеатре. Невинный флирт с постоянным посетителем Робертом постепенно перетекает во взаимную симпатию и бесконечные остроумные переписки. Вот только каждое их романтическое свидание оборачивается настоящей катастрофой. Постепенно Марго начинает все больше сомневаться, кто же на самом деле Роберт — странный, но добрый парень или же скрывающий истинные намерения маньяк. Однако, закончив их отношения, Марго понимает, что игра в кошки-мышки только началась и теперь может привести к смертельным последствиям...
Завтра
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, воскресенье
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 октября, понедельник
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 октября, вторник
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 ноября, среда
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
29 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
30 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
31 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
1 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
2 - 8 ноября
18 - 27 октября
26 сентября - 1 ноября
26 октября - 1 ноября
11 мая - 1 ноября
19 августа - 1 ноября