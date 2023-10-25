Премьера: 26.10.2023

Режиссер: Сюзанна Фогель

Актеры: Эмилия Джонс, Николас Браун, Джералдина Висванатхан, Изабелла Росселлини, Хоуп Дэвис, Кристофер Шайер, Лиза Коши, Джош Андерс Ривера, Мелисса Леман, Айзек Пауэлл

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 128 минут

Застенчивая студентка Марго все свободное время проводит на учебе или на рутинной работе в арт-кинотеатре. Невинный флирт с постоянным посетителем Робертом постепенно перетекает во взаимную симпатию и бесконечные остроумные переписки. Вот только каждое их романтическое свидание оборачивается настоящей катастрофой. Постепенно Марго начинает все больше сомневаться, кто же на самом деле Роберт — странный, но добрый парень или же скрывающий истинные намерения маньяк. Однако, закончив их отношения, Марго понимает, что игра в кошки-мышки только началась и теперь может привести к смертельным последствиям...