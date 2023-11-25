Премьера: 14.12.2023

Режиссер: Джин Фоллейз

Актеры: Кевин Спейси, Лорен Меткаф, Марк Хэмптон, Наташа Кемболл, Эйре Фаррелл, Аарон Либерд, Джошуа Фрейтер-Локлин, Адам Саутвик, Александра Ханслер, Адам Темплар, Адам Хупер

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 84 минуты

Таинственный незнакомец давно следит за Стеллой. Она блестящий политик и всегда в центре внимания. Не составляет труда затеряться в толпе журналистов, освещающих каждый ее шаг, но лишь он знает о темных сторонах ее жизни и запретном романе с премьер-министром.​ Незнакомец давно вынашивал свой план, и когда Стелла решила отвезти домой дочь своего любовника, он перевел на себя дистанционное управление ее роскошным беспилотным автомобилем. В этой опасной гонке на улицах Лондона Стелла оказалась заперта в смертельной ловушке. У нее почти не осталось шансов вернуть машину и жизнь под свой контроль.