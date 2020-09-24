Капоне. Лицо со шрамом

Страна: Канада, США, 2019

Премьера: в РФ 01.10.2020

Режиссер: Джош Транк

Актеры: Линда Карделлини, Том Харди, Мэтт Диллон, Джек Лауден, Ноэль Фишер, Кайл МакЛоклен, Кэтрин Нардуччи, Сью-Линн Ансари, Ал Сапиенца, Уэйн Пер

Жанр: байопик, драма, криминал

Продолжительноcть: 103 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,07

Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег — итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь — это хорошо продуманная игра?