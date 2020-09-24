Капоне. Лицо со шрамом
Страна:
Канада, США, 2019
Премьера:
в РФ 01.10.2020
Режиссер:
Джош Транк
Актеры:
Линда Карделлини, Том Харди, Мэтт Диллон, Джек Лауден, Ноэль Фишер, Кайл МакЛоклен, Кэтрин Нардуччи, Сью-Линн Ансари, Ал Сапиенца, Уэйн Пер
Жанр:
байопик, драма, криминал
Продолжительноcть:
103 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,07
Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег — итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь — это хорошо продуманная игра?
Сегодня
|12:20
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|18:35
|Киносити
|19:40
|Алмаз Синема
Завтра
|12:20
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|18:35
|Киносити
|19:40
|Алмаз Синема
3 октября, суббота
|12:20
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|18:35
|Киносити
|19:40
|Алмаз Синема
4 октября, воскресенье
|12:20
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|18:35
|Киносити
|19:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:40
19:40
|Киносити
|
12:20
18:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:40
19:40
|Киносити
|
12:20
18:35
3 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
14:40
19:40
|Киносити
|
12:20
18:35
4 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:40
19:40
|Киносити
|
12:20
18:35
5 октября, понедельник
|Киносити
|
12:20
18:35
6 октября, вторник
|Киносити
|
12:20
18:35
7 октября, среда
|Киносити
|
12:20
18:35
3 октября, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 620-1620 ₽
10 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
24 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽