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Идеальные дни

Идеальные дни

Премьера:
01.02.2024
 
Режиссер:
Вим Вендерс
  
Актеры:
Кодзи Якусе, Токио Эмото, Ариса Накано, Аой Ямада, Юми Асо, Саюри Исикава, Томокадзу Миура, Мин Танака
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
123 минуты
  

День Хираямы начинается с ухода за ростками кленов, позже он высадит их в парке. На рассвете он садится в свой фургон, включает кассетный плеер и отправляется на работу: Хираяма — уборщик туалетов в Токио. За пределами упорядоченных будней он наслаждается музыкой Лу Рида и Патти Смит, книгами из местной лавки и деревьями, которые он снимает на пленочный Olympus. Несколько неожиданных встреч встряхнут привычную рутину жизни Хираямы.

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