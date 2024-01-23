Идеальные дни

Премьера: 01.02.2024

Режиссер: Вим Вендерс

Актеры: Кодзи Якусе, Токио Эмото, Ариса Накано, Аой Ямада, Юми Асо, Саюри Исикава, Томокадзу Миура, Мин Танака

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 123 минуты

День Хираямы начинается с ухода за ростками кленов, позже он высадит их в парке. На рассвете он садится в свой фургон, включает кассетный плеер и отправляется на работу: Хираяма — уборщик туалетов в Токио. За пределами упорядоченных будней он наслаждается музыкой Лу Рида и Патти Смит, книгами из местной лавки и деревьями, которые он снимает на пленочный Olympus. Несколько неожиданных встреч встряхнут привычную рутину жизни Хираямы.