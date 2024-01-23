Идеальные дни
Премьера:
01.02.2024
Режиссер:
Вим Вендерс
Актеры:
Кодзи Якусе, Токио Эмото, Ариса Накано, Аой Ямада, Юми Асо, Саюри Исикава, Томокадзу Миура, Мин Танака
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
123 минуты
День Хираямы начинается с ухода за ростками кленов, позже он высадит их в парке. На рассвете он садится в свой фургон, включает кассетный плеер и отправляется на работу: Хираяма — уборщик туалетов в Токио. За пределами упорядоченных будней он наслаждается музыкой Лу Рида и Патти Смит, книгами из местной лавки и деревьями, которые он снимает на пленочный Olympus. Несколько неожиданных встреч встряхнут привычную рутину жизни Хираямы.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
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