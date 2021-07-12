Город тайн
Страна:
Австралия, США, 2020
Премьера:
в РФ 15.07.2021
Режиссер:
Роберт Коннолли
Актеры:
Эрик Бана, Женевьев О’Рейли, Мартин Дингл Уолл, Кейр О’Доннелл, Брюс Спенс, Джеймс Фрешвилль, Мэтью Нэйбл, Сэм Корлетт, Джереми Линдсэй Тейлор, Джон Полсон
Жанр:
криминал, драма, мистика, триллер
Продолжительноcть:
117 мин
Сбор в мире:
$16 652 030,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,38
Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город, на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием ? смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги. Фальку предстоит разворошить загадки прошлого и погрузиться в большие секреты маленького города, чтобы узнать шокирующую правду.
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