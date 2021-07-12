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Город тайн

Город тайн

Страна:
Австралия, США, 2020
 
Премьера:
в РФ 15.07.2021
 
Режиссер:
Роберт Коннолли
  
Актеры:
Эрик Бана, Женевьев О’Рейли, Мартин Дингл Уолл, Кейр О’Доннелл, Брюс Спенс, Джеймс Фрешвилль, Мэтью Нэйбл, Сэм Корлетт, Джереми Линдсэй Тейлор, Джон Полсон
  
Жанр:
криминал, драма, мистика, триллер
  
Продолжительноcть:
117 мин
  
Сбор в мире:
$16 652 030,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,38
          
 

Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город, на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием ? смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги. Фальку предстоит разворошить загадки прошлого и погрузиться в большие секреты маленького города, чтобы узнать шокирующую правду.

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Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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