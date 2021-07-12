Город тайн

Страна: Австралия, США, 2020

Премьера: в РФ 15.07.2021

Режиссер: Роберт Коннолли

Актеры: Эрик Бана, Женевьев О’Рейли, Мартин Дингл Уолл, Кейр О’Доннелл, Брюс Спенс, Джеймс Фрешвилль, Мэтью Нэйбл, Сэм Корлетт, Джереми Линдсэй Тейлор, Джон Полсон

Жанр: криминал, драма, мистика, триллер

Продолжительноcть: 117 мин

Сбор в мире: $16 652 030,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,38

Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город, на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием ? смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги. Фальку предстоит разворошить загадки прошлого и погрузиться в большие секреты маленького города, чтобы узнать шокирующую правду.