Супергномы
Премьера:
20.02.2025
Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
Жанр:
Анимационный, Фэнтези, Комедия
Продолжительноcть:
76 минут
Возрастные ограничения:
6+
Очаровательная Эльфи принадлежит к клану супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встает с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству. Помимо наличия крутых гаджетов, как выясняется, в соседнем клане жизнь гораздо задорнее и веселее, а приключения еще интереснее и масштабнее.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
13 - 19 февраля
17 февраля, понедельник 00:00
29 января - 19 февраля
6 июля - 15 февраля 2024
6 - 19 февраля
29 декабря - 19 февраля 2024