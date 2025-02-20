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Супергномы

Супергномы

Премьера:
20.02.2025
 
Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
  
Жанр:
Анимационный, Фэнтези, Комедия
  
Продолжительноcть:
76 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Очаровательная Эльфи принадлежит к клану супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встает с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству. Помимо наличия крутых гаджетов, как выясняется, в соседнем клане жизнь гораздо задорнее и веселее, а приключения еще интереснее и масштабнее.

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