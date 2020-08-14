Феи: Тайна страны драконов
Страна:
Германия, Люксембург, 2019
Премьера:
в РФ 20.08.2020
Режиссер:
Айна Ярвин, Федерико Милелла
Актеры:
Мэдисон Маллахи, Джессика Уэбб, Оливия Мэннинг, Сара Петерсен, Марк Томпсон
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
84 мин
Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете — драконами, в волшебной Стране под названием Баяла. Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира — королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала терять свою волшебную силу, в то время как Офира стала еще более могущественной. Найдется ли герой, готовый бросить ей вызов, и сумеют ли эльфийские племена объединиться, чтобы вернуть счастье и процветание родному краю?
Сегодня
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|Синема Стар
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|Алмаз Синема
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Завтра
|10:10
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|12:10
|Киносити
|15:05
|Синема Стар
|15:45
|Алмаз Синема
|16:30
|Киносити
22 августа, суббота
|10:10
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|Синема Стар
|12:10
|Киносити
|15:05
|Синема Стар
|15:45
|Алмаз Синема
|16:30
|Киносити
23 августа, воскресенье
|10:10
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|10:30
|Синема Стар
|12:10
|Киносити
|15:05
|Синема Стар
|15:45
|Алмаз Синема
|16:30
|Киносити
24 августа, понедельник
|10:10
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|10:30
|Синема Стар
|12:10
|Киносити
|15:05
|Синема Стар
|16:30
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25 августа, вторник
|10:10
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|10:30
|Синема Стар
|12:10
|Киносити
|15:05
|Синема Стар
|16:30
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26 августа, среда
|10:10
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|10:30
|Синема Стар
|12:10
|Киносити
|15:05
|Синема Стар
|16:30
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:45
|Киносити
|
10:10
12:10
16:30
|Синема Стар
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10:30
15:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:45
|Киносити
|
10:10
12:10
16:30
|Синема Стар
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10:30
15:05
22 августа, суббота
|Алмаз Синема
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15:45
|Киносити
|
10:10
12:10
16:30
|Синема Стар
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10:30
15:05
23 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:45
|Киносити
|
10:10
12:10
16:30
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10:30
15:05
24 августа, понедельник
|Киносити
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10:10
12:10
16:30
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|
10:30
15:05
25 августа, вторник
|Киносити
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10:10
12:10
16:30
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10:30
15:05
26 августа, среда
|Киносити
|
10:10
12:10
16:30
|Синема Стар
|
10:30
15:05
17 октября, суббота 20:00
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6 декабря, воскресенье 19:00
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26 сентября, суббота 21:00
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31 октября, суббота 12:00
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