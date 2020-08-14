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Феи: Тайна страны драконов

Феи: Тайна страны драконов

Страна:
Германия, Люксембург, 2019
 
Премьера:
в РФ 20.08.2020
 
Режиссер:
Айна Ярвин, Федерико Милелла
  
Актеры:
Мэдисон Маллахи, Джессика Уэбб, Оливия Мэннинг, Сара Петерсен, Марк Томпсон
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете — драконами, в волшебной Стране под названием Баяла. Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира — королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала терять свою волшебную силу, в то время как Офира стала еще более могущественной. Найдется ли герой, готовый бросить ей вызов, и сумеют ли эльфийские племена объединиться, чтобы вернуть счастье и процветание родному краю?

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Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»
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11 сентября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
22 августа, суббота 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
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