Феи: Тайна страны драконов

Страна: Германия, Люксембург, 2019

Премьера: в РФ 20.08.2020

Режиссер: Айна Ярвин, Федерико Милелла

Актеры: Мэдисон Маллахи, Джессика Уэбб, Оливия Мэннинг, Сара Петерсен, Марк Томпсон

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 84 мин

Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете — драконами, в волшебной Стране под названием Баяла. Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира — королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала терять свою волшебную силу, в то время как Офира стала еще более могущественной. Найдется ли герой, готовый бросить ей вызов, и сумеют ли эльфийские племена объединиться, чтобы вернуть счастье и процветание родному краю?