BTS: Разбей тишину: Фильм
Страна:
Южная Корея, 2020
Премьера:
в РФ 10.09.2020
Режиссер:
Пак Чжун Су
Актеры:
Ким Намджун (RM), Ким Сокджин (Джин), Мин Юнги (Шуга), Чон Хосок (Джей Хоуп), Пак Чимин (Чимин), Ким Тэхен (Ви), Чон Чонгук (Чонгук)
Жанр:
документальный, концерт, музыкальный
Продолжительноcть:
90 мин
Мировой тур BTS «LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF» завершен. С ним BTS попали в топ чарта Billboard Boxscore и стали первой корейской группой в истории, выступившей на стадионе Уэмбли в Лондоне. В рамках тура концерты прошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Лондоне, Париже, Осаке, Сидзуоке, Эр-Рияде и Сеуле. Новый фильм «BTS: Break the Silence» дает беспрецедентный доступ к кадрам за сценой, следуя шаг за шагом с участниками группы по всем городам тура. За кулисами мы увидим BTS c новой стороны. Семеро участников откровенно делятся личными историями, которые до этого никогда не произносились вслух. Сталкиваясь лицом к лицу со своим другим «я» — с «ПЕРСОНОЙ».
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12 сентября, суббота
|15:00
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13 сентября, воскресенье
|15:00
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Сегодня
|Киносити
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19:00
12 сентября, суббота
|Киносити
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15:00
13 сентября, воскресенье
|Киносити
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15:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽