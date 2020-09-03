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BTS: Разбей тишину: Фильм

BTS: Разбей тишину: Фильм

Страна:
Южная Корея, 2020
 
Премьера:
в РФ 10.09.2020
 
Режиссер:
Пак Чжун Су
  
Актеры:
Ким Намджун (RM), Ким Сокджин (Джин), Мин Юнги (Шуга), Чон Хосок (Джей Хоуп), Пак Чимин (Чимин), Ким Тэхен (Ви), Чон Чонгук (Чонгук)
  
Жанр:
документальный, концерт, музыкальный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Мировой тур BTS «LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF» завершен. С ним BTS попали в топ чарта Billboard Boxscore и стали первой корейской группой в истории, выступившей на стадионе Уэмбли в Лондоне. В рамках тура концерты прошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Лондоне, Париже, Осаке, Сидзуоке, Эр-Рияде и Сеуле. Новый фильм «BTS: Break the Silence» дает беспрецедентный доступ к кадрам за сценой, следуя шаг за шагом с участниками группы по всем городам тура. За кулисами мы увидим BTS c новой стороны. Семеро участников откровенно делятся личными историями, которые до этого никогда не произносились вслух. Сталкиваясь лицом к лицу со своим другим «я» — с «ПЕРСОНОЙ».

Купить билет
Сегодня
19:00 Киносити
12 сентября, суббота
15:00 Киносити
13 сентября, воскресенье
15:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Концерт памяти Михаила Горшенева
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11 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Музыка в темноте
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26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Заточка
Купить билет
12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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