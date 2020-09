BTS: Разбей тишину: Фильм

Страна: Южная Корея, 2020

Премьера: в РФ 10.09.2020

Режиссер: Пак Чжун Су

Актеры: Ким Намджун (RM), Ким Сокджин (Джин), Мин Юнги (Шуга), Чон Хосок (Джей Хоуп), Пак Чимин (Чимин), Ким Тэхен (Ви), Чон Чонгук (Чонгук)

Жанр: документальный, концерт, музыкальный

Продолжительноcть: 90 мин

Мировой тур BTS «LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF» завершен. С ним BTS попали в топ чарта Billboard Boxscore и стали первой корейской группой в истории, выступившей на стадионе Уэмбли в Лондоне. В рамках тура концерты прошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Лондоне, Париже, Осаке, Сидзуоке, Эр-Рияде и Сеуле. Новый фильм «BTS: Break the Silence» дает беспрецедентный доступ к кадрам за сценой, следуя шаг за шагом с участниками группы по всем городам тура. За кулисами мы увидим BTS c новой стороны. Семеро участников откровенно делятся личными историями, которые до этого никогда не произносились вслух. Сталкиваясь лицом к лицу со своим другим «я» — с «ПЕРСОНОЙ».