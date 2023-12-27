Большое путешествие. Специальная доставка
Премьера:
27.10.2022
Режиссер:
Наталья Нилова, Василий Ровенский
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
90 минут
Рейтинг:
6.80
Прошло время, с тех пор как заяц Оскар и медведь Мик-Мик в компании своих друзей вернули домой маленького панду. Все это время жили они спокойно и размеренно. Мик-Мик заботился о своих пчелах, а Оскар организовал в лесу американские горки. И вот однажды к берегу Мик-Мика прибивает корзину с малышом гризли! Кто-то снова перепутал адреса, а разбираться с этим придется кому? Конечно, Мик-Мику и Оскару! В компании друзей они отправляются в новое путешествие — теперь чтобы вернуть домой малыша гризли.
4 мая - 13 января 2023
26 декабря - 5 января 2023
7 декабря - 4 января 2023
28 декабря - 10 января 2023
9 декабря - 8 января 2023
2 декабря - 10 января 2023