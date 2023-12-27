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Большое путешествие. Специальная доставка

Большое путешествие. Специальная доставка

Премьера:
27.10.2022
 
Режиссер:
Наталья Нилова, Василий Ровенский
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Рейтинг:
6.80
 
 

Прошло время, с тех пор как заяц Оскар и медведь Мик-Мик в компании своих друзей вернули домой маленького панду. Все это время жили они спокойно и размеренно. Мик-Мик заботился о своих пчелах, а Оскар организовал в лесу американские горки. И вот однажды к берегу Мик-Мика прибивает корзину с малышом гризли! Кто-то снова перепутал адреса, а разбираться с этим придется кому? Конечно, Мик-Мику и Оскару! В компании друзей они отправляются в новое путешествие — теперь чтобы вернуть домой малыша гризли.

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