Большое путешествие. Специальная доставка

Премьера: 27.10.2022

Режиссер: Наталья Нилова, Василий Ровенский

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 90 минут

Рейтинг: 6.80

Прошло время, с тех пор как заяц Оскар и медведь Мик-Мик в компании своих друзей вернули домой маленького панду. Все это время жили они спокойно и размеренно. Мик-Мик заботился о своих пчелах, а Оскар организовал в лесу американские горки. И вот однажды к берегу Мик-Мика прибивает корзину с малышом гризли! Кто-то снова перепутал адреса, а разбираться с этим придется кому? Конечно, Мик-Мику и Оскару! В компании друзей они отправляются в новое путешествие — теперь чтобы вернуть домой малыша гризли.