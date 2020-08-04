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Агент Лев

Агент Лев

Страна:
Франция, 2020
 
Премьера:
в РФ 06.08.2020
 
Режиссер:
Людовик Кольбо-Жюстен
  
Актеры:
Дэни Бун, Филипп Катрин, Энни Серра, Самуэль Жуи, Софи Вербек, Оливье Са, Бенуа Петре, Кристиан Диаз
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
96 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,08
          
 

Пациент психиатрической больницы притворяется сумасшедшим. Воспитатель, ответственный за уход за этим пациентом, начинает сомневаться в психическом состоянии своего «протеже».

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Расписание на все дни
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Путешествие в Поленово
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14 августа, пятница 10:30
Музей-заповедник В.Д. Поленова
 ₽  Билеты: 1950-3000 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
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30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
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9 августа, воскресенье 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
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