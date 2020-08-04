Страна: Франция, 2020

Премьера: в РФ 06.08.2020

Режиссер: Людовик Кольбо-Жюстен

Актеры: Дэни Бун, Филипп Катрин, Энни Серра, Самуэль Жуи, Софи Вербек, Оливье Са, Бенуа Петре, Кристиан Диаз

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 96 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,08

Пациент психиатрической больницы притворяется сумасшедшим. Воспитатель, ответственный за уход за этим пациентом, начинает сомневаться в психическом состоянии своего «протеже».