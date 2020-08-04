Агент Лев
Страна:
Франция, 2020
Премьера:
в РФ 06.08.2020
Режиссер:
Людовик Кольбо-Жюстен
Актеры:
Дэни Бун, Филипп Катрин, Энни Серра, Самуэль Жуи, Софи Вербек, Оливье Са, Бенуа Петре, Кристиан Диаз
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
96 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,08
Пациент психиатрической больницы притворяется сумасшедшим. Воспитатель, ответственный за уход за этим пациентом, начинает сомневаться в психическом состоянии своего «протеже».
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