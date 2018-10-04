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Экстаз

Экстаз

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.10.2018
 
Режиссер:
Гаспар Ноэ
  
Актеры:
София Бутелла, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Смайл Кидди, Тейлор Кастл, Теа Карла Шотт, Шерлин Темпл, Леа Вламос
  
Жанр:
мюзикл, ужасы
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

Рождение и смерть — невероятный опыт, а жизнь — ускользающее наслаждение. Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз…

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