Экстаз
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 11.10.2018
Режиссер:
Гаспар Ноэ
Актеры:
София Бутелла, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Смайл Кидди, Тейлор Кастл, Теа Карла Шотт, Шерлин Темпл, Леа Вламос
Жанр:
мюзикл, ужасы
Продолжительноcть:
96 мин
Рождение и смерть — невероятный опыт, а жизнь — ускользающее наслаждение. Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз…
17 октября, среда
|20:15
|ДКЖкино