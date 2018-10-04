Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 11.10.2018

Режиссер: Гаспар Ноэ

Актеры: София Бутелла, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Смайл Кидди, Тейлор Кастл, Теа Карла Шотт, Шерлин Темпл, Леа Вламос

Жанр: мюзикл, ужасы

Продолжительноcть: 96 мин

Рождение и смерть — невероятный опыт, а жизнь — ускользающее наслаждение. Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз…