Типография до 16
Первые участники — арт-проект «ТоЧКа» с теневым релакс-спектаклем «История Ёлочки» — это рассказ о жизни Ёлочки в разные времена года. Хоть выступление и нацелено скорее на младшую аудиторию, оно совершенно точно не останется без внимания тех, кто будет сопровождать наших гостей.
После спектакля артисты проекта расскажут, как сделать теневую куклу и дадут каждому желающему попробовать себя в этом занятии.
День продолжится увлекательным квестом. На разных станциях ребята научатся:
- делать карнавальные костюмы,
- рисовать комиксы,
- танцевать хип-хоп,
- создавать новогодние сувениры своими руками,
- выступать на сцене
По прохождении всех станций вас будет ожидать DIY-шоу, созданное всеми участниками квеста! В течение вечеринки у ребят будет возможность развлечься в фотозоне и пообщаться с командой художников и визажистов.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 декабря 2017, воскресенье
12:00