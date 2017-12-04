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Типография до 16

Типография до 16

Первые участники — арт-проект «ТоЧКа» с теневым релакс-спектаклем «История Ёлочки» — это рассказ о жизни Ёлочки в разные времена года. Хоть выступление и нацелено скорее на младшую аудиторию, оно совершенно точно не останется без внимания тех, кто будет сопровождать наших гостей.

После спектакля артисты проекта расскажут, как сделать теневую куклу и дадут каждому желающему попробовать себя в этом занятии.

День продолжится увлекательным квестом. На разных станциях ребята научатся:

  • делать карнавальные костюмы,
  • рисовать комиксы,
  • танцевать хип-хоп,
  • создавать новогодние сувениры своими руками,
  • выступать на сцене

По прохождении всех станций вас будет ожидать DIY-шоу, созданное всеми участниками квеста! В течение вечеринки у ребят будет возможность развлечься в фотозоне и пообщаться с командой художников и визажистов.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 декабря 2017, воскресенье
12:00
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