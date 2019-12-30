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Тили-тили-тесто

Тили-тили-тесто

В «Октаве» пройдет спектакль для детей в исполнении театра «СНАРК».

«Мы решили рассказать нашим маленьким зрителям о Самом Важном. Что может быть важнее Любви и что может быть сложнее, чем рассказ о ней? Мы с актерами вспомнили, как в самом раннем возрасте, еще в детском саду, мы влюблялись, чего больше всего боялись, чего больше всего стеснялись, какие роковые ошибки на любовном фронте мы совершали. Может быть после этого разговора-игры детям станет легче разобраться во всех этих хитросплетениях, непонятных даже нам взрослым…»

«СНАРК» — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве режиссером Юрием Алесиным, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 января 2020, суббота
15:00
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Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
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20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Царская невеста
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1 февраля, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 600-900 ₽
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 ₽  Билеты: 699-1199 ₽
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