Тили-тили-тесто

В «Октаве» пройдет спектакль для детей в исполнении театра «СНАРК».

«Мы решили рассказать нашим маленьким зрителям о Самом Важном. Что может быть важнее Любви и что может быть сложнее, чем рассказ о ней? Мы с актерами вспомнили, как в самом раннем возрасте, еще в детском саду, мы влюблялись, чего больше всего боялись, чего больше всего стеснялись, какие роковые ошибки на любовном фронте мы совершали. Может быть после этого разговора-игры детям станет легче разобраться во всех этих хитросплетениях, непонятных даже нам взрослым…»

«СНАРК» — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве режиссером Юрием Алесиным, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются.