Холоп. Великолепный век

Премьера: 23.01.2025

Режиссер: Онур Унлю

Актеры: Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Мелиса Денгель, Эркан Колчак Кестендиль, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сади Джелиль Дженгиз, Эджем Озкая, Джемаль Хюнал, Гювен Кырач, Эвлия Айкан, Эда Шоленджи, Эфекан Джан

Жанр: Боевик, Комедия

Возрастные ограничения: 16+

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.