Холоп. Великолепный век
Премьера:
23.01.2025
Режиссер:
Онур Унлю
Актеры:
Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Мелиса Денгель, Эркан Колчак Кестендиль, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сади Джелиль Дженгиз, Эджем Озкая, Джемаль Хюнал, Гювен Кырач, Эвлия Айкан, Эда Шоленджи, Эфекан Джан
Жанр:
Боевик, Комедия
Возрастные ограничения:
16+
Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
24 января, пятница
25 января, суббота
26 января, воскресенье
27 января, понедельник
28 января, вторник
29 января, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:30
20:15
|Люксор Тула
|
11:20
13:40
16:00
18:20
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
14:00
16:15
17:20
18:20
19:50
20:45
23:25
|Синема Стар
|
20:00
24 января, пятница
|Алмаз Синема
|
15:30
20:15
|Люксор Тула
|
11:20
13:40
16:00
18:20
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
14:00
16:15
17:20
18:20
19:45
20:45
23:25
00:35
|Синема Стар
|
20:00
25 января, суббота
|Алмаз Синема
|
15:30
20:15
|Люксор Тула
|
11:20
13:40
16:00
18:20
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:20
14:20
16:15
17:20
18:20
19:50
20:45
23:25
00:40
|Синема Стар
|
20:00
26 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:30
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:20
14:20
16:15
17:20
18:20
19:50
20:45
22:15
23:25
00:55
|Синема Стар
|
20:00
27 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:30
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
14:00
16:15
18:20
20:45
22:40
23:25
|Синема Стар
|
20:00
28 января, вторник
|Алмаз Синема
|
15:30
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
14:00
16:15
18:20
20:45
22:40
23:25
|Синема Стар
|
20:00
29 января, среда
|Алмаз Синема
|
15:30
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
14:00
16:15
18:20
20:45
22:40
23:25
|Синема Стар
|
20:00
28 января, вторник 00:00
29 января, среда 00:00
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