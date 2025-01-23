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Холоп. Великолепный век

Холоп. Великолепный век

Премьера:
23.01.2025
 
Режиссер:
Онур Унлю
  
Актеры:
Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Мелиса Денгель, Эркан Колчак Кестендиль, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сади Джелиль Дженгиз, Эджем Озкая, Джемаль Хюнал, Гювен Кырач, Эвлия Айкан, Эда Шоленджи, Эфекан Джан
  
Жанр:
Боевик, Комедия
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Алмаз Синема
16:00
Люксор Тула
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:40
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, пятница
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Алмаз Синема
16:00
Люксор Тула
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:40
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 января, суббота
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Люксор Тула
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Алмаз Синема
16:00
Люксор Тула
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:40
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 января, воскресенье
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Алмаз Синема
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, понедельник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Алмаз Синема
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, вторник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Алмаз Синема
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, среда
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Алмаз Синема
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:15
Алмаз Синема
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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