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Мастер-класс по изготовлению брелка «Поросёнок»

Мастер-класс по изготовлению брелка «Поросёнок»

Очередной мастер-класс из цикла «Творческая мастерская Мадам Бох'ту». Рукодельница Наталья Томенчук предлагает изготовить из натуральной кожи брелок в виде поросёнка с забавной мордочкой. Участники получат первые навыки работы с кожей и уйдут домой с милым сувениром, который станет сторожем для ключей.

Наступающий 2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи (Кабана), которая благодаря своему покладистому и терпеливому нраву, обещает принести множество положительных изменений в жизнь каждого человека. До праздника ещё несколько месяцев, но начать подготовку можно и сейчас.

Стоимость: 250 руб.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
29 сентября 2018, суббота
15:00
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