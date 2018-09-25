Мастер-класс по изготовлению брелка «Поросёнок»

Очередной мастер-класс из цикла «Творческая мастерская Мадам Бох'ту». Рукодельница Наталья Томенчук предлагает изготовить из натуральной кожи брелок в виде поросёнка с забавной мордочкой. Участники получат первые навыки работы с кожей и уйдут домой с милым сувениром, который станет сторожем для ключей.

Наступающий 2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи (Кабана), которая благодаря своему покладистому и терпеливому нраву, обещает принести множество положительных изменений в жизнь каждого человека. До праздника ещё несколько месяцев, но начать подготовку можно и сейчас.



Стоимость: 250 руб.