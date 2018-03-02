афиша
афиша
Регистрация
Фестиваль ролевых и настольных игр «Горыныч»

Фестиваль ролевых и настольных игр «Горыныч»

Вы обожаете настольные игры, но никак не можете найти партнёров? Или уже устали обыгрывать своих друзей? Тогда ждём вас на фестивале ролевых и настольных игр «Горыныч», который пройдёт в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля!  Фестиваль позволит участникам всех возрастов выбрать подходящую игру, узнать о новинках, пообщаться с единомышленниками и встретить новых друзей. Кроме того, гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и викторине по произведениям Жюль Верна.
Также в программе мероприятий - исторические танцы, дефиле костюмов, ярмарки, шуточные бои на японских мечах-тямбарах и шоу с флагами.  Среди участников «Горыныча» -  гости из Калуги, Орла, Москвы, Подольска, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Приходите, играйте, общайтесь!

Программа мероприятий в рамках фестиваля:

 

АТРИУМ:

ü 10.00 – открытие  фестиваля;

ü 10.30 – начало работы блоков игротеки и ярмарки, детского уголка;

 

Ярмарка: мехенди, ловцы снов,  кожаные изделия и другое.

 

Игротека:

  •  настольно-ролевые игры;
  •  варгеймы: гидрофилия,  исторический варгейм + x-wing (до 13.00)
  •  настольные игры;
  •  MTG: игротека + обучение.

10.30 – МК по росписи мехенди;

11.00 – болонское фехтование;

11.30 – МК по изготовлению ловцов снов;

12.00– выступление клуба «Мастер меча»;

13.00 – дефиле;

13.00 – мастер-класс по быстрой покраске миниатюры;

14.00 – флаг-шоу;

17.00 – награждение;

17.30 – огненное шоу;

17.40 – закрытие фестиваля.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ:

 

 10.30 – круглый стол – лекция про мировоззрение авари;

11.30 – Кабинетная ролевая игра по Жюль Верну.

 

 
 
Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
4 марта 2018, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.