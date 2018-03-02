Фестиваль ролевых и настольных игр «Горыныч»
Вы обожаете настольные игры, но никак не можете найти партнёров? Или уже устали обыгрывать своих друзей? Тогда ждём вас на фестивале ролевых и настольных игр «Горыныч», который пройдёт в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля! Фестиваль позволит участникам всех возрастов выбрать подходящую игру, узнать о новинках, пообщаться с единомышленниками и встретить новых друзей. Кроме того, гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и викторине по произведениям Жюль Верна.
Также в программе мероприятий - исторические танцы, дефиле костюмов, ярмарки, шуточные бои на японских мечах-тямбарах и шоу с флагами. Среди участников «Горыныча» - гости из Калуги, Орла, Москвы, Подольска, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Приходите, играйте, общайтесь!
Программа мероприятий в рамках фестиваля:
АТРИУМ:
ü 10.00 – открытие фестиваля;
ü 10.30 – начало работы блоков игротеки и ярмарки, детского уголка;
Ярмарка: мехенди, ловцы снов, кожаные изделия и другое.
Игротека:
- настольно-ролевые игры;
- варгеймы: гидрофилия, исторический варгейм + x-wing (до 13.00)
- настольные игры;
- MTG: игротека + обучение.
10.30 – МК по росписи мехенди;
11.00 – болонское фехтование;
11.30 – МК по изготовлению ловцов снов;
12.00– выступление клуба «Мастер меча»;
13.00 – дефиле;
13.00 – мастер-класс по быстрой покраске миниатюры;
14.00 – флаг-шоу;
17.00 – награждение;
17.30 – огненное шоу;
17.40 – закрытие фестиваля.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ:
10.30 – круглый стол – лекция про мировоззрение авари;
11.30 – Кабинетная ролевая игра по Жюль Верну.