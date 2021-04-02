Выходные в Туле: 2–4 апреля

3 апреля в Concert Hall выступит уникальная певица, творчество которой нельзя вогнать в рамки — Линда. Эпатажная и неформатная, она в буквальном смысле слова взорвала отечественную музыкальную сцену.

Ее музыку невозможно причислить ни к одному музыкальному жанру, возможно, в этом и кроется секрет успеха, а заодно — огромного числа поклонников всех возрастов.