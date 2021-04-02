город
город
Регистрация
Выходные в Туле: 2–4 апреля

Выходные в Туле: 2–4 апреля

Концерты Animal ДжаZ и Линды, вечер русской сцены в «Типографии», День птиц в экзотариуме и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Animal ДжаZ

Когда: 4 апреля, воскресенье, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 1200 руб.

Animal ДжаZ

4 апреля на сцене клуба Backstage выступят главные герои петербургского альтернативного рока Animal ДжаZ. В послужном списке группы — полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes и Google Play и официальный статус «легенд русского рока».

 

Линда

Когда: 3 апреля, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.

3 апреля в Concert Hall выступит уникальная певица, творчество которой нельзя вогнать в рамки — Линда. Эпатажная и неформатная, она в буквальном смысле слова взорвала отечественную музыкальную сцену.
 
Ее музыку невозможно причислить ни к одному музыкальному жанру, возможно, в этом и кроется секрет успеха, а заодно — огромного числа поклонников всех возрастов.
 

День дурака

Когда: 3 апреля, суббота, 17.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 600 руб.
 

День дурака

3 апреля в Городском концертном зале покажут комедию ко Дню смеха «День дурака». 1 апреля — прекрасный денек для преступления века! Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались в опасное приключение.
 

Ненормативная классика

Когда: 2 апреля, пятница, 18.30.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 500 рублей.

Ненормативная классика

2 апреля в Городском концертном зале Московский молодежный камерный оркестр представит концерт «Ненормативная классика».
 
Публику ждет веселая праздничная атмосфера, креативные остроумные музыкальные номера на основе популярных шедевров классики и композиций современных авторов.
 

Русская сцена | Dance Party

Когда: 3 апреля, суббота, 22.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 300 руб. Подробности по ссылке.

Русская сцена | Dance Party

3 апреля культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены! Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждет электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!

 

Авторский концерт балета «РЕМИКС»

Когда: 4 апреля, воскресенье, 18.00.

Где: Тульская областная филармония.
Стоимость: 600 руб.

Авторский концерт балета «РЕМИКС»

4 апреля в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится авторский концерт Remix «Соединение Нитей Пространства». Тридцать третий концертный сезон!
 

Бременские музыканты

Когда: 4 апреля, воскресенье, 12.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Бременские музыканты

4 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут мюзикл «Бременские музыканты». Хорошо известную и с детства любимую всеми сказку можно рассказать иначе, как это случилось на сцене театра.

 

День птиц в Тульском экзотариуме

Когда: 3 апреля, суббота, 12.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.

День птиц

3 апреля в новом здании зоопарка, расположенном в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится День птиц. Для любителей пернатых любого возраста найдется что-нибудь интересное: подвижные и логические игры, мастер-классы, знакомство с птицами экзотариума, изучение образа жизни птиц и… много-много увлекательных активити!
 

Стулья

Когда: 3 апреля, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 250 руб. Билеты можно купить по ссылке.

3 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья». Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить свое Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…
 

Стеклянный зверинец

Когда: 2 апреля, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Билеты можно купить по ссылке.

Стеклянный зверинец

2 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
 
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
 

Шоу фонтанов «13 месяцев»

Когда: 3−4 апреля, суббота — воскресенье, 12.00, 17.00.

Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.

Шоу фантанов «13 месяцев»

3−4 апреля Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
 
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой.
 

Мастер-класс по правополушарному рисованию: Морской пейзаж

Когда: 4 апреля, воскресенье, 16.00.

Где: Центр семейной истории.
Стоимость: 400 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Мастер-класс по правополушарному рисованию: Морской пейзаж

4 апреля в Центре семейной истории пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию с элементами арт-терапии. Приходите поучаствовать всей семьей, чтобы не только интересно провести время вместе, но и узнать уникальные методики и арт-терапевтические техники для развития интуиции и креативности. Они позволяют активизировать творческую часть мозга и создать великолепные работы.
 

Тулица - Спарта

Когда: 3 апреля, суббота, 18.30.

Где: Спортивный комплекс «Новое поколение».
Стоимость: от 100 руб. Билеты можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке!

Тулица - Спарта

3 апреля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение»  состоится игра между нашей «Тулицей» и «Спартой» из Нижнего Новгорода. Также 4 апреля наша команда сыграет с «Заречье-Одинцово».
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Поступь хаоса

Юноша Тодд Хьюитт живет с приемными родителями Беном и Киллианом (мужчинами, так как всех женщин выкосил неизвестный микроб) в Прентисстауне — городке в Новом мире, на колонизированной землянами планете. В Прентисстауне каждый человек слышит мысли других через так называемый шум — поток образов, слов и звуков, не оставляющий никаких личных секретов. Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины, а также встречает доселе им невиданное чудо — живую девушку.
 

Маша

13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.

 

Хороших выходных!

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 10:49 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Готовимся к весне: клиника, магазины и грумеры для домашних питомцев
Готовимся к весне: клиника, магазины и грумеры для домашних питомцев
7 очень смешных книг к Первому апреля
7 очень смешных книг к Первому апреля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.