Выходные в Туле: 2–4 апреля

4 апреля на сцене клуба Backstage выступят главные герои петербургского альтернативного рока Animal ДжаZ. В послужном списке группы — полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes и Google Play и официальный статус «легенд русского рока».
Когда: 3 апреля, суббота, 17.00. Где: Городской концертный зал. Стоимость: от 600 руб.
3 апреля в Городском концертном зале покажут комедию ко Дню смеха «День дурака». 1 апреля — прекрасный денек для преступления века! Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались в опасное приключение.
Где: КЦ «Типография». Стоимость: от 300 руб. Подробности поссылке.
3 апреля культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены! Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждет электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!
Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
3 апреля в новом здании зоопарка, расположенном в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится День птиц. Для любителей пернатых любого возраста найдется что-нибудь интересное: подвижные и логические игры, мастер-классы, знакомство с птицами экзотариума, изучение образа жизни птиц и… много-много увлекательных активити!
Где: театр «Эрмитаж». Стоимость: от 250 руб. Билеты можно купить поссылке.
3 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья». Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить свое Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…
Где: Центр семейной истории. Стоимость: 400 руб. Билеты можно купить поссылке.
4 апреля в Центре семейной истории пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию с элементами арт-терапии. Приходите поучаствовать всей семьей, чтобы не только интересно провести время вместе, но и узнать уникальные методики и арт-терапевтические техники для развития интуиции и креативности. Они позволяют активизировать творческую часть мозга и создать великолепные работы.
Юноша Тодд Хьюитт живет с приемными родителями Беном и Киллианом (мужчинами, так как всех женщин выкосил неизвестный микроб) в Прентисстауне — городке в Новом мире, на колонизированной землянами планете. В Прентисстауне каждый человек слышит мысли других через так называемый шум — поток образов, слов и звуков, не оставляющий никаких личных секретов. Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины, а также встречает доселе им невиданное чудо — живую девушку.
13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.