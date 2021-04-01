3 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья». Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…

«Стулья» – история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь.

Продолжительность: 1 час 40 минут, без антракта.

Режиссёр-постановщик: Сергей Мазанов.