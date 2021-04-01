Стулья
3 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья». Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…
«Стулья» – история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь.
Продолжительность: 1 час 40 минут, без антракта.
Режиссёр-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость: от 250 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
3 апреля 2021, суббота
19:00
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
4 апреля - 30 мая