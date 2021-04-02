Тулица - Спарта

3 апреля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоится игра между нашей «Тулицей» и «Спартой» из Нижнего Новгорода.



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