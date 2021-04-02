Тулица - Спарта
3 апреля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоится игра между нашей «Тулицей» и «Спартой» из Нижнего Новгорода.
Билеты на матч СУПЕРЛИГИ PARIMATCH можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке!
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
3 апреля 2021, суббота
18:30
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
4 апреля - 30 мая