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Тулица - Спарта

Тулица - Спарта

3 апреля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение»  состоится игра между нашей «Тулицей» и «Спартой» из Нижнего Новгорода.

Билеты на матч СУПЕРЛИГИ PARIMATCH можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке!

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
3 апреля 2021, суббота
18:30
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Касса
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Треплев. Возможно склонен
Купить билет
12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Kinder
Купить билет
10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Чучело
Купить билет
12 апреля, понедельник 17:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
4 апреля - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
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