Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 01.04.2021

Режиссер: Анастасия Пальчикова

Актеры: Анна Чиповская, Полина Гухман, Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 86 мин

13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.