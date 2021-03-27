Маша
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 01.04.2021
Режиссер:
Анастасия Пальчикова
Актеры:
Анна Чиповская, Полина Гухман, Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
86 мин
13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.
Сегодня
|18:25
|Алмаз Синема
Завтра
|18:25
|Алмаз Синема
3 апреля, суббота
|18:25
|Алмаз Синема
4 апреля, воскресенье
|18:25
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
18:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
18:25
3 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
18:25
4 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
18:25
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
18 апреля - 10 мая
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽