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Маша

Маша

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.04.2021
 
Режиссер:
Анастасия Пальчикова
  
Актеры:
Анна Чиповская, Полина Гухман, Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.

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Сегодня
18:25 Алмаз Синема
Завтра
18:25 Алмаз Синема
3 апреля, суббота
18:25 Алмаз Синема
4 апреля, воскресенье
18:25 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Дуэт Кювет
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3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
60 ударов сердца
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12 апреля, понедельник 19:15
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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