Мастер-класс по правополушарному рисованию: Морской пейзаж
4 апреля в Центре семейной истории пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию с элементами арт-терапии. Приходите поучаствовать всей семьей, чтобы не только интересно провести время вместе, но и узнать уникальные методики и арт-терапевтические техники для развития интуиции и креативности. Они позволяют активизировать творческую часть мозга и создать великолепную работу!
Совершенно не важно есть ли у вас навыки рисования! На мастер-классе мы поделимся эффективными и ценными техниками, которые будут доступны даже тем, кто никогда не брал кисточку в руки.
В результате мы создадим яркую картину, которую можно будет забрать домой. Материалы предоставляются.
Стоимость: 400 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: 400 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
4 апреля 2021, воскресенье
16:00
11 апреля - 30 мая
17 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
11 апреля, воскресенье 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
10 апреля, суббота 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽