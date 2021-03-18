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Поступь хаоса

Поступь хаоса

Страна:
США, Канада, 2021
 
Премьера:
в РФ 25.03.2021
 
Режиссер:
Даг Лайман
  
Актеры:
Том Холланд, Ник Джонас, Дэйзи Ридли, Мадс Миккельсен, Синтиа Эриво, Дэвид Ойелоуо, Демиан Бишир, Рэй МакКиннон, Оскар Хаэнада, Курт Саттер
  
Жанр:
фантастика, приключения
  
Продолжительноcть:
109 мин
  
Бюджет:
$125 000 000,00
  

Юноша Тодд Хьюитт живет с приемными родителями Беном и Киллианом (мужчинами, так как всех женщин выкосил неизвестный микроб) в Прентисстауне ? городке в Новом мире, на колонизированной землянами планете. В Прентисстауне каждый человек слышит мысли других через так называемый шум ? поток образов, слов и звуков, не оставляющий никаких личных секретов. Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины, а также встречает доселе им невиданное чудо ? живую девушку.

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 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
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