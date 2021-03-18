Поступь хаоса

Страна: США, Канада, 2021

Премьера: в РФ 25.03.2021

Режиссер: Даг Лайман

Актеры: Том Холланд, Ник Джонас, Дэйзи Ридли, Мадс Миккельсен, Синтиа Эриво, Дэвид Ойелоуо, Демиан Бишир, Рэй МакКиннон, Оскар Хаэнада, Курт Саттер

Жанр: фантастика, приключения

Продолжительноcть: 109 мин

Бюджет: $125 000 000,00

Юноша Тодд Хьюитт живет с приемными родителями Беном и Киллианом (мужчинами, так как всех женщин выкосил неизвестный микроб) в Прентисстауне ? городке в Новом мире, на колонизированной землянами планете. В Прентисстауне каждый человек слышит мысли других через так называемый шум ? поток образов, слов и звуков, не оставляющий никаких личных секретов. Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины, а также встречает доселе им невиданное чудо ? живую девушку.