Поступь хаоса
Страна:
США, Канада, 2021
Премьера:
в РФ 25.03.2021
Режиссер:
Даг Лайман
Актеры:
Том Холланд, Ник Джонас, Дэйзи Ридли, Мадс Миккельсен, Синтиа Эриво, Дэвид Ойелоуо, Демиан Бишир, Рэй МакКиннон, Оскар Хаэнада, Курт Саттер
Жанр:
фантастика, приключения
Продолжительноcть:
109 мин
Бюджет:
$125 000 000,00
Юноша Тодд Хьюитт живет с приемными родителями Беном и Киллианом (мужчинами, так как всех женщин выкосил неизвестный микроб) в Прентисстауне ? городке в Новом мире, на колонизированной землянами планете. В Прентисстауне каждый человек слышит мысли других через так называемый шум ? поток образов, слов и звуков, не оставляющий никаких личных секретов. Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины, а также встречает доселе им невиданное чудо ? живую девушку.
Сегодня
|12:25
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|16:55
|Киносити
|19:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
Завтра
|12:25
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|16:55
|Киносити
|19:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
27 марта, суббота
|12:25
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|16:55
|Киносити
|19:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
28 марта, воскресенье
|12:25
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|16:55
|Киносити
|19:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:25
19:50
|Киносити
|
14:20
16:55
21:10
23:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:25
19:50
|Киносити
|
14:20
16:55
21:10
23:30
27 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
12:25
19:50
|Киносити
|
14:20
16:55
21:10
23:30
28 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:25
19:50
|Киносити
|
14:20
16:55
21:10
23:30
29 марта, понедельник
|Киносити
|
14:20
16:55
21:10
23:30
30 марта, вторник
|Киносити
|
14:20
16:55
21:10
23:30
31 марта, среда
|Киносити
|
14:20
16:55
21:10
23:30
16 апреля, пятница 23:00
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4 апреля - 30 мая
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
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4 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽