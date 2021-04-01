3 апреля в новом здании зоопарка, расположенном в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится «День птиц»! Для любителей пернатых любого возраста найдется что-нибудь интересное: подвижные и логические игры, мастер-классы, знакомство с птицами экзотариума, изучение образа жизни птиц и… много-много увлекательных активити!

Что будет и когда?

12.00-16.00 – игровая станция «Птичьи забавы»

Бегаем, прыгаем, думаем, как птицы.

12.00-16.00 – игра «Птица года»

Ищем на экспозиции занимательные факты о пернатом соседе, названном птицей года – 2021.

13.00-16.00 – птичья мастерская

Делаем очаровательных птичек к Благовещению и… кое-что для себя!

12.00 – «Где обедал воробей?»

Экскурсия, совмещенная с кормлением. Рассуждаем о жизни и пищевых привычках птиц экспозиции экзотариума.

12.30, 15.00 – «Пернатые соседи»

Уютный семейный интерактив с занимательными фактами, природными материалами, питомцами экзотариума и отличным настроением!

Стоимость указанных мероприятий включена в цену входного билета.

Записываться не нужно. Просто приходите!