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День птиц

День птиц

3 апреля в новом здании зоопарка, расположенном в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится «День птиц»! Для любителей пернатых любого возраста найдется что-нибудь интересное: подвижные и логические игры, мастер-классы, знакомство с птицами экзотариума, изучение образа жизни птиц и… много-много увлекательных активити!

 
Что будет и когда?
 
12.00-16.00 – игровая станция «Птичьи забавы»
Бегаем, прыгаем, думаем, как птицы.
 
12.00-16.00 – игра «Птица года»
Ищем на экспозиции занимательные факты о пернатом соседе, названном птицей года – 2021.
 
13.00-16.00 – птичья мастерская
Делаем очаровательных птичек к Благовещению и… кое-что для себя!
 
12.00 – «Где обедал воробей?»
Экскурсия, совмещенная с кормлением. Рассуждаем о жизни и пищевых привычках птиц экспозиции экзотариума.
 
12.30, 15.00 – «Пернатые соседи»
Уютный семейный интерактив с занимательными фактами, природными материалами, питомцами экзотариума и отличным настроением!
 
Стоимость указанных мероприятий включена в цену входного билета.
 
Записываться не нужно. Просто приходите! 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
3 апреля 2021, суббота
12:00
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Касса
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Треплев. Возможно склонен
Купить билет
12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Kinder
Купить билет
10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Чучело
Купить билет
12 апреля, понедельник 17:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
4 апреля - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
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