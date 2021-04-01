День птиц
3 апреля в новом здании зоопарка, расположенном в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится «День птиц»! Для любителей пернатых любого возраста найдется что-нибудь интересное: подвижные и логические игры, мастер-классы, знакомство с птицами экзотариума, изучение образа жизни птиц и… много-много увлекательных активити!
Что будет и когда?
12.00-16.00 – игровая станция «Птичьи забавы»
Бегаем, прыгаем, думаем, как птицы.
12.00-16.00 – игра «Птица года»
Ищем на экспозиции занимательные факты о пернатом соседе, названном птицей года – 2021.
13.00-16.00 – птичья мастерская
Делаем очаровательных птичек к Благовещению и… кое-что для себя!
12.00 – «Где обедал воробей?»
Экскурсия, совмещенная с кормлением. Рассуждаем о жизни и пищевых привычках птиц экспозиции экзотариума.
12.30, 15.00 – «Пернатые соседи»
Уютный семейный интерактив с занимательными фактами, природными материалами, питомцами экзотариума и отличным настроением!
Стоимость указанных мероприятий включена в цену входного билета.
Записываться не нужно. Просто приходите!
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
3 апреля 2021, суббота
12:00
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
4 апреля - 30 мая