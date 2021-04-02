Готовимся к весне: клиника, магазины и грумеры для домашних питомцев

Весной обновиться хочется не только нам, наших любимцев тоже нужно подготовить к весенне-летнему сезону. А кто-то, возможно, захочет даже обзавестись новым экзотическим домашним животным, – сейчас сделать это самое время.

С каждым днём солнце светит всё ярче, а это значит только одно: гулять с питомцами станет гораздо приятнее – в городе весна! Но всё же она таит в себе множество опасностей, незаметных с первого взгляда. На что стоит обратить внимание, гуляя с любимцем весной?

Одежда. Не спешите раздевать любимцев! Собаки привыкли проводить большую часть времени дома, где сухо и тепло. Дождитесь, пока погода наберет стабильно хороший плюс, иначе любимец рискует простудиться. Особенно это относится к гладкошёрстным и миниатюрным породам, а также к собакам, которых недавно подстригли. Лучшая одежда на весну – это лёгкий непромокаемый комбинезон. В магазинах «Усатый-Полосатый» представлен весь размерный ряд дождевиков от OSSO-Fashion, в наличии и под заказ ТМ «Тузик», специализирующаяся на пошиве одежды по породам собак. Одежду можно примерить в магазине, а при заказе товаров (помимо одежды) от 500 руб. доставка комбинезонов на примерку бесплатная.

Реагенты. Не забывайте о суровой обработке российских дорог – именно весной в ход идут реагенты, химикаты и соль. Из-за них на лапках животного появляются трещинки и ранки. Возьмите за правило осматривать собаку ранней весной после каждой прогулки. Если повреждения всё-таки есть, воспользуйтесь специальным заживляющим кремом для лап. Также не торопитесь снимать с хвостатого друга ботиночки – благодаря им лапки питомца не повредятся.

Паразиты. Весной самую большую опасность таят в себе блохи и клещи. Они являются переносчиками очень опасных заболеваний. Чтобы защитить питомца, купите антипаразитарные препараты на весь сезон. Помните, что обработка от наружных паразитов гораздо эффективнее, если ее проводить вместе с дегельминтацией.

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Профилактика отравлений. Весной при таянии снега становятся видны все «прошлогодние запасы» – основная причина отравления собак. При первых признаках срочно обратитесь к ветеринарному врачу.

Для профилактики нежелательного поведения «Усатый-Полосатый» советует сочетать прогулки с активной тренировкой. Для этого вам понадобятся вкусные лакомства, с помощью которых любимец будет чаще заглядывать в сумку для тренировки, чем обращать внимание на находки с земли.

Поддержка иммунитета. Весна – период обострения хронических заболеваний. Резкие изменения погоды и недостаток солнышка не способствуют укреплению иммунитета питомца.

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Правильное питание. Благодаря сухим кормам стало возможным правильно кормить собак и кошек сбалансированной и полезной пищей, при этом экономя средства и время. Сложность в том, что не каждый хозяин знает, сколько корма можно давать, нужно ли добавлять в рацион другие продукты и какие именно. Приняв решение кормить своего домашнего питомца сухим кормом, хозяин должен знать, как делать это правильно. Подобрать самый вкусный и полезный рацион для своего любимца, рассчитать суточную норму кормления, выбрать для него полезные и необходимые для долгой и здоровой жизни лакомства поможет команда опытных специалистов зоомагазинов «Усатый-Полосатый». Чтобы получить бесплатную консультацию по уходу, кормлению и содержанию домашних питомцев, просто напишите нам.

Время быть модным. Что может быть приятнее весенней прогулки с новыми яркими аксессуарами? Стильные, практичные ошейники, шлейки и поводки эффектно выделят питомца и дополнят «весенний look» настоящего модника. В наших магазинах вас ждет широкий ассортимент амуниции для кошек и собак.

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Смена сезона несет не только приятные эмоции, но и опасности. Подготовить питомца к весне и обезопасить его в теплое время года помогут ветеринары.

Ветеринарный врач клиники «Барон» Ангелина Михалева:

– Первое, о чем стоит позаботиться, – это обработка от эктопаразитов. Затягивать с этим не нужно, клещи и блохи не будут ждать до лета, они уже активизировались. Ветеринар поможет подобрать нужно средство, учитывая породу и особенности здоровья животного, а также расскажет, как часто нужно проводить обработку. Например, ошейники используют в качеств дополнительной меры защиты, поэтому полагаться только на них не стоит. А после использования спреев питомца нужно обязательно мыть.

То же самое касается и дегельминтизации. На полках ветеринарных аптек выбор препаратов огромный, важно выбрать тот, который максимально эффективно работает. Это поможет сделать врач.

Также нужно иметь в виду, что летом многие хозяева отправляются на дачу со своими питомцами. Перед этим нужно обязательно заглянуть в ветеринарный паспорт своего домашнего любимца. Все ли прививки сделаны? Если нет, не упустите время. Устойчивый иммунитет формируется в течение двух недель, поэтому позаботьтесь о вакцинации заранее. Это обязательная процедура, которая может защитить вашего четвероногого любимца от самых распространенных и опасных заболеваний.

Кстати, тех кошек, которые на улицу не выходят, тоже нужно привить. Опасную для них инфекцию вы можете занести в дом сами.

Все необходимые консультации и процедуры можно получить в ветеринарном кабинете «Барон». Здесь работает команда профессиональных врачей. Клинике всего год, но здесь собрались ветеринары с большим опытом работы.

Ветеринарный кабинет укомплектован современным оборудованием. Здесь можно провести УЗ-диагностику и взять необходимые анализы. Квалифицированный хирург проводит кастрацию, стерилизацию, грыжесечение и др.

Также в «Бароне» домашним любимцам можно привести в порядок зубы. Стоматолог проконсультирует хозяев о гигиене полости рта животных и при необходимости проведет бережную чистку.

В ветклинике «Барон» в наличии есть отечественные и импортные вакцины стоимостью от 450 до 1000 рублей.

Все услуги в ветеринарном кабинете «Барон» – по доступным ценам, а пенсионерам предоставляются скидки от 10 до 15%.

А еще «Барон» помогает бездомным животным. Если вы подобрали животное или взяли его для пристройства, ветклиника сделает большие скидки. Например, на стерилизацию бездомышей действует акция — всего 1200 руб. *

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Весна – время обновления. Питомцев тоже пора привести в порядок после холодной зимы. В зоосалоне «5 хвостов» ваших кошек и собак превратят в настоящих красавчиков.

Необычные модельные стрижки и яркие окрашивания сделают вашего питомца самым заметным на улице. Покрасить можно питомца любой породы со светлой шерстью.

Чаще всего такую процедуру для своих питомцев выбирают владельцы йоркширских терьеров и мальтийских болонок. Также в тренде сейчас цветные окрашивания хвостов у собак. Посмотрите, как классно это выглядит!

В салоне используются только натуральные краски без химии, которые не вызывают аллергии. Есть два типа окрашивания: красками и мелками. Первое держится, пока не отрастет шерсть, второе – до второй помывки.

Котам и собакам в салоне «5 хвостов» делают экспресс-линьку. Процедура избавит хозяина от лишних хлопот с уборкой и подарит комфорт питомцу. Это особенно актуально весной.

В салоне работают с любыми породами, мелкими и крупными. Все мастера — специалисты своего дела. Они обучались грумингу в школах Москвы и Минска, имеют опыт работы более трех лет, несколько раз в год повышают свою квалификацию.

Принципы работы зоосалона:

за гуманное отношение к животным. Грумеры применяют зоопсихологию вместо наркоза, успокоительных препаратов и насилия;

за безупречное качество услуг. Специалисты зоосалона никогда не позволят себе выполнить работу халтурно;

за профессиональную косметику и оборудование. Благодаря этому результат предсказуем, радует вас и вашего питомца;

за безопасность ваших любимцев. Специалисты действуют по принципу «Не навреди» и соблюдают все меры предосторожности во время процедур.

Какие услуги предоставляет зоосалон:

стрижки,

тримминг,

гигиенические процедуры,

мытье,

экспресс-линька,

вычесывание,

подстригание когтей,

подготовка к выставке,

окрашивание.

Приятная новость для всех клиентов! 6 апреля зоосалону «5 хвостов» исполняется два года. В честь праздника салон подготовил скидки для клиентов.

С 1 по 10 апреля всем гостям зоосалона скидка 10% на все услуги по промокоду «День рождения».

В честь праздника также проводятся розыгрыши в аккаунте салона в Instagram. Подписывайте и выигрывайте бесплатный груминг и скидки!

Тула, пр. Ленина, 63.

Тел. 8 (960) 596-25-06.

Грумер Юлия Васильева работает с животными уже много лет. За время частной практики она обзавелась многими постоянными четвероногими клиентами, а теперь наконец открыла собственный салон.

Свои двери для посетителей Yudzhin_Groom открыл в марте. Здесь посетителей ждут несколько комфортных залов, зона для мытья животных, а также средства для ухода за шерстью и аксессуары для собак.

Принципы работы остались прежними: понимание, забота о питомцах и бесконечная любовь к животным.

Юлия разбирается в зоопсихологии, поэтому отлично ладит даже с агрессивными животными, с которыми не могут справиться хозяева. В ее руках даже пугливые и осторожные кошки и собаки спокойно переносят стрижку, линьку и мытье.

В салоне Yudzhin_Groom знают всё о современных трендах. Мастер постоянно повышает квалификацию и участвует в конкурсах международного уровня. В копилке у Юлии четыре первых места, одно второе и звание Best in Show.

Грумер готов реализовать любую креативную задумку: стрижку или окрашивание, которое не вредно для шерсти и кожи животного.

Вы, конечно, можете просто коротко постричь собаку, но если вы доверитесь профессионалу, то результат вас очень порадует!

А еще Юлия сотрудничает с волонтерами, которые помогают бездомным животным. Она бесплатно стрижет, моет и вычесывает кошек и собак, которые ищут дом. В дальнейшим, когда животные становятся домашними, у них сохраняется скидка 50% на все услуги грумера.

В салоне открыт набор на курсы «Груминг с нуля». Обучение сочетает в себе теорию и практику, студенты отрабатывают навыки на моделях, так что могут сразу же начать работать.

Научиться грумингу может каждый, главное – любовь к животным. Ученикам могут предоставить инструменты на время обучения, а также помочь в выборе собственных.

Длится курс 7 дней, занятия проводятся по желанию учеников несколько раз в неделю. Стоимость обучения – 25 000 рублей. Подробности в аккаунтах салона в соцсетях.

Тел. 8-915-682-02-22.