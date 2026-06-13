Фото Светланы Мулыкиной.

День России в Оружейной столице, как и полагается, прошел под эгидой силы, спорта и мужества. Кульминацией праздника стало самое громкое событие дня — в Центральном парке состоялась «Битва за Тулу». Эти соревнования по смешанным единоборствам уже стали для города традиционными и в этом году собрали сотни туляков. Кстати, за всю историю существования «Битва» прошла в парке впервые.



Собравшихся зрителей приветствовал мэр Тулы Алексей Эрк:

— Хочу поздравить вас с Днём России — с нашим главным государственным праздником. Это не только день в календаре, это символ единства нашего многонационального народа, символ независимости Родины, за которую сейчас воюют наши парни на передовой.



Я очень рад, что Тула стала тем местом, где проросло зерно этого вида спорта — смешанных единоборств. Отрадно, что «Битва за Тулу» уже стала традицией. В этом году она особенно знаковая. В этом году городу-герою Туле 880 лет. Ни разу за эти годы, почти девять веков, нога врага не ступала на тульскую землю. Мы отмечаем 60-летие вручения ордена Ленина, 50-летие звания город-герой и 85-летие героической обороны».

Депутат Тульской областной Думы, советник губернатора, председатель региональной федерации MMA Илья Степанов отметил, что каждая «Битва за Тулу» — важное событие в его жизни, которое всегда приносило много радости.



Эта «Битва» была с ноткой грусти, ведь Илья Степанов сообщил о том, что покидает пост президента Тульской областной федерации MMA:

— В федерации проходят очень значимые вещи. И за те 10 лет, которые я ее возглавлял, я полюбил все это. Но сегодня вынужден сообщить о том, что в связи со своми обстоятельствами, я покидаю эту федерацию. Я уверен, что она продолжит существовать, как минимум, в том же темпе. Я приобрел массу друзей, невероятный коллектив. Я хочу поклониться своей команде. Мы воспитали большой коллектив. Все, что мы сделали за 10 лет, продолжит существовать. Сегодня моя последняя «Юношеская лига», но «Битва за Тулу» остается за мной».

«Битва за Тулу» включила в себя девять поединков. В октагоне схлестнулись не только наши земляки, но и спортсмены из Самарской, Рязанской, Московской областей, Кыргызстана, Грузии и Якутии.



Немного про то как определяют победителя. В поединке участвуют три судьи. Они внимательно следят за ходом боя из разных углов октагона. Каждое состязание проходит в три раунда. По итогам каждого раунда судьи выставляют бойцам баллы за эффективную атаку, точные удары, болевые и удушающие приемы. У кого больше баллов — тот победил.



Первыми лицом к лицу встретились боец из Московской области Илья Бакотин и туляк Кирилл Малютин. С первых секунд раунда было понятно — преимущество за туляками. Наш земляк сразу дал понять московскому спортсмену, кто здесь главный. Стоит отметить, что Кирилл — подопечный тульской легенды ММА Элмана Сафарова. В первом же раунде Кирилл одержал победу и поднял дух всех тульский спортсменов.



По его словам, он не ожидал, что победит так быстро. За свою победу Кирилл поблагодарил отца и всех своих близких:

— Хочу передать привет своей маме, своим сёстрам, — воскликнул Кирилл. —Я победил! И также хочу поблагодарить в первую очередь своего отца за то, что всю жизнь он не даёт свернуть мне с верного пути, — сказал боец.



Хронология состязаний:

Во втором поединке Руслан Голушко из Новомосковска победил Акбарали Халматова из Рязанской области.

Третья пара — Орудж Мамедов из Московской области и Арсений Князев из Тулы. Победу одержал тульский боец.

В четвертом бою Алихан Алназиров из Кыргызстана проиграл Артёму Дьячкову из Тулы.

В пятом поединке Рудольф Мнацаканян из Тулы победил Валерия Сложенко из Москвы.

Шестыми в октагон вошли Валерий Сергеев из Рязани и Павел Лукьянов из Самары. Победу одержал самарский боец.

Седьмой бой между Георгием Кекелия из Грузии и Егором Швыкиным из Щекино завершился поражением последнего.

Соглавный бой заставил туляков сильно переживать. Сотни зрителей замерли наблюдая за схваткой туляка Антон Кравцов и рязанца Виталия Косицина. Бой был напряженным — преимущество было на стороне Виталия, в том числе из-за превосходства по весу. К сожалению, соглавный бой Антон проиграл, но, отдадим ему должное, боролся за победу зубами и до последнего.



После поединка Антон отметил, что Виталий Косицын сильный спортсмен: он дрался во всех лигах России и входит в 150 лучших бойцов этой весовой категории в России — такому проиграть совсем не стыдно:

— Я проиграл, но достойно, — сказал Антон. После поражения каждый боец хочет реванш, и он обязательно будет! Спасибо всем, кто болел за меня.

В главном бою «Битвы за Тулу» туляки все-таки вернули лидерство. В октагоне встретились лицом к лицу Артем Бутко из Якутии и Алексей Будрин из Новомосковска. С первых секунд стало понятно, что Тула выйдет победителем — Алексей «вынес» соперника с разбега. Все три боя преимущество было на нашей стороне. Алексей забрал пояс чемпиона.



Алексей признался, что не хотел боя с Артемом, так как он его давний товарищ.

— Большое спасибо Илье Степанову за то, что проводит такие масштабные, профессиональные турниры. «Битва за Тулу» становится серьёзным событием. Я выступаю во многих престижных организациях, но здесь мне всегда по-настоящему тяжело. Все здесь относятся ко мне тепло. Душевно — это главное слово, — подчеркнул боец.

Победитель поблагодарил всех зрителей, которые от души болели за него в этой схватке.

Смотрите большой фоторепортаж Светланы Мулыкиной: