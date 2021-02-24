4 апреля на сцене клуба Backstage выступят главные герои петербургского альтернативного рока Animal ДжаZ. В послужном списке группы — полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes и Google Play и официальный статус «легенд русского рока».

За 20-летнюю историю группа выпустила 10 студийных альбомов, множество синглов и клипов. Песня «Чувства» и одноимённый клип, в котором приняли участие Юрий Шевчук и Евгений Маргулис, Little Big и The Hatters, реализовали мощнейший антивоенный посыл, который восприняли и миллионы пользователей YouTube — «Время любить, не время разбрасывать бомбы».

Сегодня на их концерты уже ходят семьями, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения. Animal ДжаZ, будучи равноудалёнными как от традиционного «русского рока», так и от модных инди-течений, являются сегодня живым воплощением успеха независимой музыки в России.