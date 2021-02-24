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Animal ДжаZ

Animal ДжаZ

4 апреля на сцене клуба Backstage выступят главные герои петербургского альтернативного рока Animal ДжаZ. В послужном списке группы — полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes и Google Play и официальный статус «легенд русского рока».

За 20-летнюю историю группа выпустила 10 студийных альбомов, множество синглов и клипов. Песня «Чувства» и одноимённый клип, в котором приняли участие Юрий Шевчук и Евгений Маргулис, Little Big и The Hatters, реализовали мощнейший антивоенный посыл, который восприняли и миллионы пользователей YouTube — «Время любить, не время разбрасывать бомбы».
 
Сегодня на их концерты уже ходят семьями, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения. Animal ДжаZ, будучи равноудалёнными как от традиционного «русского рока», так и от модных инди-течений, являются сегодня живым воплощением успеха независимой музыки в России.
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
4 апреля 2021, воскресенье
19:00
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17 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
Клоуны
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11 апреля, воскресенье 16:30
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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10 апреля, суббота 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200 ₽
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
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