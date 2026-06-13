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В июне наблюдается пик брачного сезона у рептилий, из-за чего они становятся более активными и чаще встречаются людям. Специалисты предупреждают: в этот период змеи могут оказаться на садовых участках, лесных тропах и у водоёмов, поэтому следует проявлять особую осторожность.

По словам экспертов, змеи не нападают первыми. Укус — это акт самозащиты. Если рептилия видит человека издалека, она старается уползти. Однако если вы наступите на неё, она может атаковать без предупреждения. Особенно внимательными стоит быть в местах с высокой травой, у рек, озёр и болот.

В Центральной России распространена гадюка обыкновенная. На Северном Кавказе можно встретить гюрзу, а в Крыму — степную гадюку. На юге и Дальнем Востоке обитает щитомордник.

На дачах змеи приходят вслед за грызунами. Если на участке есть мыши, рептилии будут охотиться на них. Уничтожение кормовой базы — лучший способ избавиться от незваных гостей.

«В случае укуса змеи необходимо выпить как можно больше воды, принять антигистаминные препараты, продезинфицировать рану, если она кровоточит. Можно промыть водкой, но неглубоко. И как можно скорее добраться до врача. Накладывать жгут в таких случаях нельзя — это вызывает некроз тканей и не останавливает яд», — пишут специалисты.