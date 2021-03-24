Стеклянный зверинец
2 апреля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
2 апреля 2021, пятница
19:00
10 апреля, суббота 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 600-2100 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽