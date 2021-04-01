Бременские музыканты
4 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут мюзикл «Бременские музыканты». Хорошо известную и с детства любимую всеми сказку можно рассказать иначе, как это случилось на сцене нашего театра. Знакомый сюжет перемежается с неожиданностью образов, любимые песни звучат по-новому, современная аранжировка заставляет танцевать буквально всех – влюбленных Принцессу и Трубадура, глупого Короля и даже страшных разбойников.
Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
4 апреля 2021, воскресенье
12:00
11 апреля - 30 мая
17 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
11 апреля, воскресенье 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
10 апреля, суббота 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽