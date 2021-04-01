4 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут мюзикл «Бременские музыканты». Хорошо известную и с детства любимую всеми сказку можно рассказать иначе, как это случилось на сцене нашего театра. Знакомый сюжет перемежается с неожиданностью образов, любимые песни звучат по-новому, современная аранжировка заставляет танцевать буквально всех – влюбленных Принцессу и Трубадура, глупого Короля и даже страшных разбойников.

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут.