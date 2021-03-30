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Линда

Линда

3 апреля в Concert Hall выступит уникальная певица, творчество которой нельзя вогнать в рамки — Линда. Эпатажная и неформатная, она, в буквальном смысле слова взорвала отечественную музыкальную сцену.
Её музыку невозможно причислить ни одному музыкальному жанру, возможно, в этом и кроется секрет успеха, а заодно – огромного числа поклонников всех возрастов.
 
Каждое выступление Линды – это целое событие, с безумной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением. В любом городе она собирает море преданных поклонников и новых зрителей, и позволяет окунуться в магию своего творчества. Не удивительно, что каждый раз Линда - это аншлаги на клубных площадках и в концертных залах. 
 
За свою карьеру певица продала более 5 миллионов экземпляров альбомов в России, два из которых стали «платиновыми».  Линда 9 раз получала титул «Певицы года». В 1997 году Линда сумела собрать рекордное количество зрителей за всю историю российской сцены - 450 000 человек на концерте в Киеве. И сегодня Линда продолжает регулярно радовать поклонников новыми песнями. 25 сентября 2020 г. состоялся релиз нового альбома Линды «ДНК Мира».
 
Новая сильная концептуальная творческая, и даже, философская работа мгновенно «взорвала» чарты всех электронных площадок в интернете и получила очень высокую оценку слушателей и музыкальных
критиков.
 
Как всегда, это будет ни с чем не сравнимое живое энергетическое действо, которое не оставит равнодушным ни одного пришедшего на него поклонника Линды. Будут исполнены как песни с нового альбома «ДНК Мира» так и, конечно же, всеми любимые хиты из всего творческого пути очень самобытного Артиста. Приходите, будет жарко!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
3 апреля 2021, суббота
19:00
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Касса
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Треплев. Возможно склонен
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12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Чучело
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12 апреля, понедельник 17:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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