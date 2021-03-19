Шоу фонтанов «13 месяцев»
С 6 марта по 18 апреля Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой. В процессе действия над манежем время от времени, словно полноценные герои шоу, будут подниматься струи воды на высоту до 22 метра. Фонтанная конструкция – это 350 тонн оборудования с 92 тоннами воды.
В программе будут представлены классические жанры циркового искусства – акробатика, воздушная гимнастика, клоунада!
Главным зрелищем программы станет аттракцион «Один среди львов» под руководством заслуженного артиста Украины, серебряного призера Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, обладателя приза «Серебряный Идол», дрессировщика Владислава Гончарова, где под его управлением будут самые настоящие хищники!
Это красочное и впечатляющее цирковое шоу по мотивам сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Оригинальную волшебную историю будет сопровождать авторская музыка и более 200 эксклюзивных костюмов.
Купить билеты можно по ссылке.
Купить билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
20 марта 2021, суббота
12:00
20 марта 2021, суббота
17:00
21 марта 2021, воскресенье
12:00
21 марта 2021, воскресенье
17:00
27 марта 2021, суббота
12:00
27 марта 2021, суббота
17:00
28 марта 2021, воскресенье
12:00
28 марта 2021, воскресенье
17:00
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
10 апреля - 29 мая
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽