С 6 марта по 18 апреля Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».

Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой. В процессе действия над манежем время от времени, словно полноценные герои шоу, будут подниматься струи воды на высоту до 22 метра. Фонтанная конструкция – это 350 тонн оборудования с 92 тоннами воды.

В программе будут представлены классические жанры циркового искусства – акробатика, воздушная гимнастика, клоунада!

Главным зрелищем программы станет аттракцион «Один среди львов» под руководством заслуженного артиста Украины, серебряного призера Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, обладателя приза «Серебряный Идол», дрессировщика Владислава Гончарова, где под его управлением будут самые настоящие хищники!