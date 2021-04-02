Заречье-Одинцово - Тулица
4 апреля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоится игра между нашей «Тулицей» и «Заречье-Одинцово».
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Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
4 апреля 2021, воскресенье
16:00
11 апреля - 30 мая
17 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
11 апреля, воскресенье 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
10 апреля, суббота 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽