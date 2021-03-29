Русская сцена | Dance Party
3 апреля культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены! Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждёт электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!
Сеты будут составлены из песен любимых исполнителей, таких как «Электрофорез», Монеточка, Луна, Sonic Death, ShortParis, «Молчат дома», «Утро» и многих других! Такого еще точно не было!
Стоимость: от 300 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 апреля 2021, суббота
22:00
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
4 апреля - 30 мая