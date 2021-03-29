Русская сцена | Dance Party

3 апреля культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены! Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждёт электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!

Сеты будут составлены из песен любимых исполнителей, таких как «Электрофорез», Монеточка, Луна, Sonic Death, ShortParis, «Молчат дома», «Утро» и многих других! Такого еще точно не было!

Стоимость: от 300 руб. Подробности по ссылке.