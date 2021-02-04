Авторский концерт балета «РЕМИКС»

4 апреля в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится авторский концерт Remix «Соединение Нитей Пространства». Тридцать третий концертный сезон!

Концерт перенесен на 4 апреля.

В программе принимают участие: Остап Альтман, Балет Remix, Ольга Чекмазова, Барабанное Шоу Drums-71, ученики школы студии балета Remix.

Художественный руководитель проекта: Ольга Чекмазова.

Балет Remix - это один из немногих в России профессиональных коллективов, который работает на большой сцене более 32 лет.

За плечами гастроли более чем в 28 стран мира! Мы выступаем на самых крупных площадках Москвы: Спортивно-развлекательный комплекс Олимпийский, Концертный зал Храма Христа Спасителя, арена Олимпийского комплекса «Лужники», Концертный зал «Россия», Московский международный Дом музыки и многие другие.

Получите всплеск энергии от нашего творческого проекта. Музыка разных жанров. Танец. Артистизм. Все это в соединении надолго даст Вам положительные впечатления и эмоции.