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Авторский концерт балета «РЕМИКС»

Авторский концерт балета «РЕМИКС»

4 апреля в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится авторский концерт Remix «Соединение Нитей Пространства». Тридцать третий концертный сезон!
 
Концерт перенесен на 4 апреля.
 
В программе принимают участие: Остап Альтман, Балет Remix, Ольга Чекмазова, Барабанное Шоу Drums-71, ученики школы студии балета Remix.
 
Художественный руководитель проекта: Ольга Чекмазова.
 
Балет Remix - это один из немногих в России профессиональных коллективов, который работает на большой сцене более 32 лет.
 
За плечами гастроли более чем в 28 стран мира! Мы выступаем на самых крупных площадках Москвы: Спортивно-развлекательный комплекс Олимпийский, Концертный зал Храма Христа Спасителя, арена Олимпийского комплекса «Лужники», Концертный зал «Россия», Московский международный Дом музыки и многие другие.
 
Получите всплеск энергии от нашего творческого проекта. Музыка разных жанров. Танец. Артистизм. Все это в соединении надолго даст Вам положительные впечатления и эмоции.
 
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
4 апреля 2021, воскресенье
18:00
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Отель желаний
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17 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
Клоуны
Купить билет
11 апреля, воскресенье 16:30
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Фобус
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10 апреля, суббота 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200 ₽
Sagath
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
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