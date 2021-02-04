Авторский концерт балета «РЕМИКС»
4 апреля в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится авторский концерт Remix «Соединение Нитей Пространства». Тридцать третий концертный сезон!
Концерт перенесен на 4 апреля.
В программе принимают участие: Остап Альтман, Балет Remix, Ольга Чекмазова, Барабанное Шоу Drums-71, ученики школы студии балета Remix.
Художественный руководитель проекта: Ольга Чекмазова.
Балет Remix - это один из немногих в России профессиональных коллективов, который работает на большой сцене более 32 лет.
За плечами гастроли более чем в 28 стран мира! Мы выступаем на самых крупных площадках Москвы: Спортивно-развлекательный комплекс Олимпийский, Концертный зал Храма Христа Спасителя, арена Олимпийского комплекса «Лужники», Концертный зал «Россия», Московский международный Дом музыки и многие другие.
Получите всплеск энергии от нашего творческого проекта. Музыка разных жанров. Танец. Артистизм. Все это в соединении надолго даст Вам положительные впечатления и эмоции.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
4 апреля 2021, воскресенье
18:00
11 апреля - 30 мая
17 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
11 апреля, воскресенье 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
10 апреля, суббота 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽